Alfonso: "Iván Moreno puede hacer grandes cosas en Colón"

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) reconoció que "por suerte estoy con mucho trabajo, arrancando un nuevo proceso de Selecciones de la mano de Juanchi Pizzi, con la Selección de Kuwait y el sueño de estar presente en el próximo Mundial".

Más adelante dijo que "el fútbol es muy dinámico y uno debe adaptarse a lo que toca, en mi etapa en Colón pasaron cuatro o cinco técnicos, era una nueva cultura donde había que adaptarse, con dos managers. Me tocó estar en Bolivia y acá es una cultura distinta, uno debe adaptarse a la forma de trabajar de los futbolistas".

Alfonso subrayó que "mi vida no cambió mucho en Kuwait, es similiar a lo que hacía en Santa Fe, uno al no tener tantos amigos, me enfoco en el trabajo, en Argentina todos estamos acostumbrados a entrenar de mañana, pero en líneas generales no cambia mucho".

Alfonso2.jpg

El tiempo compartido con Moreno y Fabianesi

El scouting resaltó que "a Iván lo conocí en 2022 y trabajamos a la par con análisis y visualización de futbolistas, Iván es un tipo muy preparado, es alguien que se viene preparando, está muy capacitado, conoce a todos los jugadores del fútbol argentino, tiene una base importante de futbolistas, no va a solucionar todo de un día para el otro, puede hacer grandes cosas en Colón y dar vuelta el club, ordenar, el ir al futbolista".

En otro tramo de la charla soslayó que "el dirigente muchas veces no conoce el mercado ni sigue el crecimiento, viene el representante con un video, con dos o tres jugadas buenas y lo contratas. Iván puede hacer la diferencia, lo que está haciendo Vélez con Alvarez o Racing con Milito".

La importancia de implementar el cargo de Director Deportivo

Alfonso no dudó en decir que "es fundamental la figura del Director Deportivo, en un fútbol parejo, con poco podes hacer mucho, generar un club modelo, que compite, el dirigente le tiene que dar poder de decisión, Burdisso lo hizo muy bien en Boca, Francescoli en River, debe tener decisión para bajar una línea para que abarque lo profesional y amateur, en este caso Iván está capacitado para hacerlo, conoce el mundo Colón, lo puede hacer muy bien".

Y luego, remató: "Es un mix siempre para armar un plantel, con propuestas del entrenador y lo que tenga el Director Deportivo. Te puede pedir X jugador, lo analizas, después no se llega a un acuerdo. Lo importante es tener una base de datos, ahí es donde uno puede incorporar con diálogo constante una variante, el dirigente debe aprobarlo. Para mí Milito es uno de los que mejor utilizó esa función".