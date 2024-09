La mano del DT: Osella parará su primer equipo en Colón

Colón llega de un importantísimo triunfo frente a Almagro, en José Ingenieros, donde cortó un racha de cinco reveses consecutivos jugando fuera de Santa Fe. Sin embargo, solo le alcanzó para pasar a Gimnasia y Tiro de Salta, que cayó ante Gimnasia de Mendoza. Además, se mantuvo a seis puntos del líder Nueva Chicago.

Manos a la obra para Diego Osella en Colón

Diego Osella se puso al frente del plantel de Colón el pasado lunes por la tarde en el Predio 4 de Junio. Luego del mismo fue presentado en conferencia de prensa, junto al director deportivo Iván Moreno y Fabianesi, en el palco principal del estadio Brigadier López, por el presidente Víctor Godano.

El DT de Colón ordenó un ensayo de doble turno para el martes, en tanto que este miércoles el entrenamiento será por la tarde, y el más importante desde lo futbolístico. El jueves será otra vez entrenamiento completo, el viernes por la mañana, y tras el mismo el plantel quedará concentrado de cara al partido ante Defensores de Belgrano.

La idea de Diego Osella en Colón

En su conferencia de prensa de presentación, Diego Osella manifestó que es un momento para tirar ideas simples, para hablar poco y trabajar mucho. De esta manera, se desprende que la idea para el partido clave que Colón animará ante Defensores de Belgrano será la del 4-4-2 o 4-4-1-1.

En ese sentido, los jugadores que tendrían un lugar asegurado en el equipo son Manuel Vicentini, Paolo Goltz, Fabián Henríquez, Facundo Castet, Nicolás Talpone y Braian Guille.

Faltaría determinar si Thiago Yossen u Oscar Garrido arrancarán como lateral por la derecha, ya que Ezequiel Herrera debe purgar otra fecha de suspensión (la última de las dos que le dio el Tribunal de Disciplina). En la mitad de la cancha, en tanto, Federico Jourdan arrancaría por derecha, más allá que no hay que descartar ni mucho menos a Christian Bernardi (también podría ir por la izquierda o jugar más suelto).

En tanto que el socio de Talpone saldrá de Alan Forneris o Zahir Yunis, ya que es poco probable que pueda estar a disposición Sebastián Prediger. Por izquierda la duda pasa por Brian Farioli, muy elogiado por Osella en su presentación, o Joel Soñora. Bernardi también podría ser una chance para este puesto.

Arriba, en tanto, si es que no es recostado por la izquierda, Braian Guille nuevamente tendría un lugar asegurado y la duda pasaría por determinar si se mantendría entre los 11 Javier Toledo o bien se inclina Osella por Genaro Rossi, a quien llevó y dirigió en Chaco For Ever.