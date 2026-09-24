Las empresas de colectivos de Santa Fe ya preparan un estudio de costos y el pedido para subir el boleto

Las empresas de transporte urbano de la ciudad se encuentran diagramando el estudio de costos actualizado que será enviado al municipio en los próximos días.

Colectivos en Santa Fe: el lunes llega el pedido formal de aumento del boleto a la Municipalidad.

Tras el acuerdo salarial alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios de transporte del interior, las empresas del servicio urbano de colectivos de la ciudad de Santa Fe ya trabajan en un nuevo estudio de costos para solicitar una actualización del boleto .

Fuentes de las empresas confirmaron a UNO Santa Fe que el análisis ya está en marcha y que el pedido formal al Municipio sería enviado el próximo lunes. La presentación incluirá el impacto de los nuevos costos que deberá afrontar el sistema a partir del acuerdo paritario alcanzado esta semana.

Paritaria de UTA

La UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) acordaron un incremento salarial del 10,5% para los choferes, retroactivo a septiembre. Además, se establecieron viáticos de $3.000 por día trabajado y una gratificación extraordinaria de $60.000 correspondiente a septiembre.

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Estos nuevos valores se incorporarán al análisis que realizan las empresas para determinar cómo quedó la estructura de costos del servicio. El planteo será elevado al Ejecutivo municipal, que deberá analizar la documentación y definir los pasos a seguir.

Postura del municipio

El pedido de las empresas llega luego de que el intendente Juan Pablo Poletti evitara confirmar una nueva suba del boleto tras conocerse el acuerdo salarial. "Vamos a analizar todas las posibilidades para que impacte de la menor manera en la gente", había señalado este jueves.

De esta manera, el aumento del boleto todavía no está definido, pero las empresas ya avanzan con el procedimiento necesario para solicitarlo. La decisión final quedará en manos del Municipio, que deberá evaluar el estudio de costos y el impacto de los nuevos gastos sobre el funcionamiento del sistema.

El escenario se suma a una discusión que ya venía abierta entre las empresas y el Municipio por el financiamiento del transporte. Desde el sector empresario también plantearon la necesidad de incrementar los aportes al sistema y reclamaron alternativas para afrontar el aumento de los costos.