Alonso firmó el traspaso en Colón y es formalmente presidente por los próximos dos años

3 de diciembre 2025 · 18:37hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón cerró este lunes un capítulo institucional y abrió otro. José Alonso, líder de la lista Tradición Sabalera y el candidato más votado en las últimas elecciones, firmó el acta de traspaso y es oficialmente presidente por los próximos dos años. La ceremonia, más administrativa que protocolar, marcó el inicio de una nueva gestión.

• LEER MÁS: ¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

Alonso llegó a la sede a las 17.30, vestido de manera informal, con una sonrisa permanente y saludando a cada hincha que esperaba y empleado con el que se cruzó. Estuvo también el vice Matías Vidoz y otros integrantes de la directiva. Víctor Godano y sus pares se fueron apenas saludando y sin dar declaraciones. No fue un acto como tal, sino dentro de la informalidad que caracterizó a este ciclo. Ese gesto distendido contrastó con el escenario que lo espera: un club con urgencias financieras, decisiones deportivas inminentes y una estructura que necesita ordenarse con rapidez.

• LEER MÁS: ¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Un arranque con reuniones y definiciones en Colón

Incluso antes de firmar, el nuevo presidente ya venía trabajando. En los días previos mantuvo encuentros con el mánager elegido (ver aparte), cuyo acuerdo está prácticamente definido y será una de las primeras confirmaciones. También hubo reuniones internas para que los nuevos integrantes de comisión directiva pudieran tomar dimensión del complejo panorama económico, con deudas que deben atenderse en lo inmediato para no complicar aún más el cierre del año.

Alonso.jpg

La deuda con plantel es otro frente complicado, como así también la inhibición de Alberto Espínola. Con una pretemporada que deberá planificarse en paralelo a la depuración y la búsqueda de refuerzos, Alonso y su equipo saben que el tiempo no sobra.

• LEER MÁS: Primera minoría en Colón: Sangre de Campeones definió a sus representantes en la dirigencia

El desafío de una etapa fundacional

Aunque la jornada tuvo un clima de optimismo, nadie en Tradición Sabalera desconoce que el inicio será complejo. La nueva dirigencia deberá equilibrar las finanzas, reestructurar el área deportiva y acompañar de cerca a un equipo que necesita estabilidad para proyectar un 2026 más competitivo.

• LEER MÁS: Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Con la firma estampada y el traspaso completo, José Alonso inicia formalmente un ciclo cargado de expectativas, consciente de que las primeras decisiones marcarán el tono de una gestión que deberá combinar transparencia, orden y resultados. El camino ya comenzó.

