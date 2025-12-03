Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

La Primera Nacional llegó a su fin y los equipos ya empiezan a mover el mercado de pases pensando en ascender a la Primera División. Colón se pone atento

La Primera Nacional llegó a su fin en este 2025 con los ascensos de Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) y los equipos ya empiezan a mover el mercado de pases pensando en la próxima temporada. Colón sigue muy de cerca cada información.

Gimnasia de Jujuy, que protagonizó uno de los partidos más hablados ante Deportivo Madryn luego de que el árbitro Lucas Comesaña diera por suspendido el encuentro y, posteriormente, se le otorgara el duelo ganado al Aurinegro, ahora buscará dar vuelta la página.

Altas y bajas en la Primera Nacional

Claudio Pombo, de último paso por Temperley -donde no logró sumar muchos minutos en los últimos meses-, fue uno de los jugadores que se sumó al Lobo jujeño junto a Hernán Pellerano como nuevo entrenador tras la salida de Matías Modolo, que es pretendido por Chacarita u otros equipos de Primera División y de Chile.

Por otro lado, Gimnasia y Tiro de Salta anunció el retiro de su capitán, Walter Busse, luego de una gran temporada en donde cayó en cuartos de final del Reducido ante el recién ascendido a Primera División, Estudiantes de Río Cuarto.

Güemes de Santiago del Estero, dio a conocer que el entrenador Pablo Martel dejó su cargo después de llegar a un común acuerdo con la dirigencia de la institución.

Además, el nuevo técnico es Juan Vita, nacido en Mar del Plata con último paso en la Reserva de Racing, firmó un contrato por un año y asumirá la conducción del equipo de cara al campeonato 2026. A su vez, ya sumó algunos nuevos nombres al equipo: Alan González, Facundo Mellillán, Tomás Avilivia y Marcelo Benítez.

En cuanto a Los Andes, confirmó la renovación al entrenador Leonardo Lemos y su ayudante Javier Patalano, quienes le dieron el ascenso a la Primera Nacional en 2025 y buscarán realizar un buen torneo que les permita soñar con pelear en el Reducido.

También, el Milrayitas anunció que el delantero Mauricio Asenjo continuará vistiendo los colores de la institución de Lomas de Zamora por segundo año consecutivo. También se le sumó la continuidad de su capitán, Sebastián López.

Por otra parte, se le rescindió el contrato a Marcos Brítez Ojeda, Carlos Arce, Agustín Bellone, Marcos Britez O., Emanuel Díaz, Enzo Díaz, Gastón Gerzel, Enzo Luna, Francisco Marco, Federico Martinez, Mariano Monllor, Guillermo Pereira, Tomás Perez, Tomás Rambert, Franco Rivasseau, Tomás Sives y Guido Segalerba.

Mitre de Santiago del Estero fue otro de los clubes que notificó el retiro profesional de uno de sus ídolos, David Romero, que fue uno de los referentes del ascenso del año 2017.

A su vez, el equipo del 2026 estará a cargo del nuevo entrenador Carlos Mayor, que llega de dirigir a Chacarita, y sumó muchos jugadores de inferiores a la pretemporada de la primera división. También otros futbolistas dejaron la institución como Oscar Piris, Cristian Díaz, Facundo Melillán, Marcos Sánchez y Brian Mieres.

Otro de los equipos que está rescindiendo contratos de sus jugadores es Nueva Chicago, quien despidió ya a Gonzalo Muscia, Adrián Martínez, Iván Molinas, Leonardo Díaz y al entrenador Gastón Lotitto.

Patronato le dio la bienvenida como nuevo entrenador a Ruben Darío Forestello de gran paso por Temperley, donde consiguió clasificar al Reducido, luego de la salida del técnico Gabriel Gómez.

Uno de los clubes que apuesta por sus juveniles en el 2026 es Quilmes, que le otorgó el primer contrato profesional al lateral derecho Lautaro Closter, al lateral izquierdo Santiago Luna, el volante central Tiago Marghetich, el delantero Franco Balmaceda, el mediapunta Thiago Mejías y el mediocampista Facundo Yozwiak.

Más del mercado de la Primera Nacional

Por otro lado, se fue libre del Cervecero el delantero Oscar Belinetz, que firmó hasta diciembre del 2026 con Almagro. También se le sumó Juan Cruz Kaprof.

Racing de Córdoba presentó como nuevo entrenador a Pablo Fornasari, que llega de dirigir a Central Norte de Salta. A su vez, ya sumó nuevos refuerzos al equipo como Ignacio Valsangiacomo, de último paso por Bartolomé Mitre de Misiones, donde convirtió 9 goles en la última temporada del torneo Federal A.

En cuanto a San Martín de Tucumán, los jugadores Leonardo Monje, Nahuel Cainelli, Juan Cuevas, Aaron Spetale, Franco Quiroz, Lautaro Taboada, Mauro González, Gabriel Hachen y Federico Murillo dejaron de formar parte de la institución.

San Miguel, de gran temporada en este 2025, informó que finalizó el contrato de Peter Grance, Federico Sena, Matías Rojas y Emanuel Dening. Además de que le otorgó el primer contrato como profesional a Tiago Gordillo.

Por el lado de San Telmo, también apostó a sus juveniles, dandole lugar a Ivo Molinari y Lautaro Buteler. Además de que sumó su primer refuerzo trayendo a Martín Batallini, de último paso por el descendido a la Primera B Metropolitana, Talleres de Remedios de Escalada.

El encargado de armar un buen plantel para el próximo año es Marcelo Perugini. A su vez, Santiago Cenci y Ramiro Montoya se fueron a préstamo a Arena FC de Pinamar, mientras que Agustín Báez continuará su carrera en Guaraní Antonio Franco y Franco Aguirre hará lo propio en ACFA.

Por otro lado, se le renovó el contrato al juvenil Jerónimo Porto Lapegüe hasta diciembre del 2026. A su vez, el entrenador José María Bianco dejó su cargo en San Telmo.

Temperley, por último, dio a conocer que el entrenador Rubén Darío Forestello continuará su carrera en Patronato y que Diego Magallanes, Bruno Duarte, Federico Milo, Nahuel Genéz y Mateo Romero no estarán más vinculados al club.

Luciano Nieto, Gabriel Hauche, Fernando Barndán y Gabriel Esparza son algunos de los jugadores que ya pusieron la firma para continuar en el Gasolero hasta fines del 2026, con la esperanza de pelear por el ascenso.

En cuanto a Tristán Suárez, ya dio a conocer la lista de bajas de cara al próximo año Gastón Moreyra, Alexander Sosa, Iván Gorosito, Juan Da Rosa, Federico Versaci, Franco Bergés, Tomás Pérez Serra, Pablo Ruiz y Alexis Steimbach.