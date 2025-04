Andrés Yllana se ilusiona con la remontada: "Colón tiene un potencial gigantesco"

• LEER MÁS: Colón confirmó la contratación de Andrés Yllana como nuevo entrenador

Yllana considera que la identidad del equipo debe ir de la mano con lo que transmite en la cancha: “Colón tiene un potencial gigantesco y la manera de aprovecharlo es trabajando. El equipo tiene que representar a la gente. Para eso deberá entregar el 110% en cada partido. Debe ser real y se percibe rápido. Después se genera una sinergia y con eso, Colón es un gigante, siendo un problema para los rivales. Creo que eso permitirá llegar a los objetivos”.

La radiografía de Yllana en Colón

En cuanto al conocimiento que tiene del plantel, fue claro: “Lo tenemos estudiado y nos da la chance de implementar diferentes dibujos. No me gusta prometer mucho, sino que miren el correr de las fechas. Algo habrán visto en su momento y lo que quiero es que dentro de dos o tres partidos ya se note”.

Sobre el camino hacia la meta principal de ascender, el técnico fue cauto: “El objetivo es claro, pero se debe trabajar yendo paso a paso. No debemos correr cuando primero hay que caminar. No hay una receta única, porque los grupos son todos diferentes. Hay mucha información y el funcionamiento potencia lo individual. La clave está ahí: potenciar la calidad de los jugadores que tiene Colón”.

Andrés Yllana (2).jpg Andrés Yllana se ilusiona con devolver a Colón a los primeros puestos. Prensa Colón

Consultado sobre los plazos y el próximo mercado de invierno, fue sincero: “Es pronto para pensar en eso. Los objetivos son a corto plazo, dando seguridad y tranquilidad. Después tendremos tiempo para eso. No podemos llenar de conceptos, porque se puede confundir”.

Respecto al armado del equipo, Yllana no quiso dar nombres: “Estamos viendo y analizando. Ya probamos cosas, pero tenemos un tiempo más para decir. Será un esquema simple dentro del tiempo que tenemos. Es poco el margen, pero no definimos aún el equipo”.

El Colón de Andrés Yllana

Sí se refirió al presente físico y anímico de algunos futbolistas claves: "(Christian) Bernardi venía con una molestia y entrenó bien. Mientras que a Nacho (Lago) se lo ve con muchas ganas. Es importante y estamos contentos de poder contarlo. Lo llevaremos despacio para que no tenga que volver a empezar”.

Sobre la competencia interna, fue contundente: “No se logra solo el objetivo con los 11, todos tienen que competir. Quiero que me compliquen las elecciones. Si decido los 11 fácil, no es bueno. Por eso buscamos el equilibrio, potenciando la competencia interna. El objetivo primario es entrar al Reducido”.

Y anticipó que su Colón: “Necesito que mis equipos corran y eso te lo dará el tiempo. No hay una forma mejor que otra para lograrlo. Para eso necesitamos que estén todos bien. El profe me dijo que necesita al menos 20 días para equilibrar”.

Finalmente, habló de Defensores de Belgrano, rival del domingo, a las 20.15, en el Brigadier López: “Es un equipo bien trabajado. Ya lo enfrenté varias veces y viene bien. Tiene claro lo que hace. Cuenta con un delantero importante para la categoría. Es un rival que sabe buscar lo que quiere”.

Y cerró con una frase que resume su filosofía: “Quiero que vean y digan 'Colón quiere hacer esto'. No me gusta decir cómo juegan mis equipos. Seguramente se darán cuenta rápido. No hablo en lo particular, sino en general. No miro trayectoria ni DNI. Solo rendimiento, y eso es lo más justo”.

