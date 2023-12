Anticipan una respuesta negativa al reclamo de Colón

El fallo es unánime y no hubo necesidad de debatirlo: planteará la negativa ante el pedido con el argumento central de la extemporaneidad.

Es una cuestión técnica, la argumentación de Colón tiene peso en cada palabra pero carece de contundencia por haber realizado el planteo con el descenso consumado.

Si, en cambio, hubiese presentado el escrito antes de la finalización de la temporada cuando todavía ninguno de los equipos hubiera consumado por descenso, tanto por promedio como por tabla anual, el Tribunal hubiese tenido un debate razonable.

Porque Colón plantea como argumentos para la nulidad del descenso, que la reforma que determinó las condiciones para la pérdida de la categoría en la temporada que acaba de culminar debería haberse hecho por el Comité Ejecutivo, en lugar de la Asamblea en la que se consumó la quita de uno de los tres descensos previstos para 2023.

“La nota es extemporánea. La tendrían que haber presentado, por lo menos, ante el partido (ante Gimnasia por el desempate para el descenso), no después”, sobre esa noción estará fundamentada la resolución con la que el Tribunal comunicará que no prospera la impugnación presentada por Colón.

Lo más resolutivo de esa conversación grupal fue el pedido de un descargo a Gimnasia y Esgrima La Plata, parte necesariamente involucrada, ya que jugó mano a mano con Colón el partido por el descenso.

En su escrito el Lobo se despacha con argumentos técnicos y legales sumamente escuetos con la firma de los letrados, que podrían resumirse así: que el equipo jugó un partido desempate tal cual como indica el reglamento vigente y que de acuerdo al resultado se mantiene en la categoría. Una descripción de cómo llego al partido desempate, sin contrapuntos ni polémicas.

“Se aceptó el pedido (de Colón) por una cuestión de cortesía social, digamos, y de mantener un espíritu de que no rechazamos in limine nada, porque eso hubiese dejado muy expuesto al club. Lo aceptamos, pero es imposible que el Tribunal diga que este partido es anulable imposible. No hay ninguna chance del lado nuestro, ninguna chance. No estamos para anular partidos”, le confirma a este diario otro de los miembros consultados.