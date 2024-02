Todavía no le tocó debut en la Primera Nacional, pero ya comenzó a sentir las exigencias del club. Amén de todo eso, contó un poco su historia: "Estuve en el club Eclipse de Villegas y luego en las formativas de River. Volvi y a los 14 años fui a Sarmiento, donde estuve seis años. Fui compañero de Luciano Goundou, por ejemplo".

Posteriormente, se metió en el presdente: "Muy feliz de estar acá. Colón es uno de los más grandes de Argentina. Tiene mucha gente y el otro día la cancha estaba hermosa. Tiene gente que acompaña siempre y el marco en Colón es enorme. Eso es un punto fuerte pensando en la localia. Muy contento de estar acá".

Juan Antonini 1.jpeg El defensor de Colón, Juan Antonini, contó un poco su historia en UNO 106.3. UNO Santa Fe | José Busiemi

"Por lo que es Colón, el respeto está, pero es un torneo que, cuando rueda la pelota, son 11 contra 11 y ya no importa más nada", agregó el marcador central, de 24 años.

También, Antonini confesó: "Iván Delfino me hizo debut en Sarmiento. Donde más cómodo me siento es de central derecho, pero puedo jugar tranquilamente en la izquierda. Mi virtud es estar siempre atento a la marca. Soy un central fuerte. Estoy con muchas ganas y me estoy preparando. Ya estoy bien y de a poco voy tomando el ritmo. Esto es con paciencia, porque es un torneo largo y la meta es estar a la altura de lo que es Colón. Por suerte se está armando un grupo lindo y un clima muy bueno, que es la base de todo. Juegan 11, pero todos tienen que estar listo para cuando toque".

Llegó para disputar la Primera Nacional desde el exterior: "Estuve dos años en el ascenso español y tiene diferencias. Es la tercera categoría y fue una experiencia muy linda. Logré continuidad por suerte".

En un momento de la charla con UNO Santa Fe, describió al cuerpo técnico: "Delfino es una persona muy sana. Lo tuve en Sarmiento y ahora acá en Colón. Fui compañero también de Federico Vismara. Es un cuerpo técnico muy ganador y que te convence. Siempre me sentí muy cómodo con ellos".

