Apareció otro pretendiente de Italia por Santiago Pierotti en Colón

Delfino, sincero en Colón: "A Pulga Rodríguez los dirigentes nunca me lo nombraron"

Pero también están aquellos que pueden salir por una transferencia, como Santiago Pierotti, que es pretendido desde Europa, pero con propuestas que no convencen a la dirigencia. "Hay una oferta pero para nosotros no es suficiente", confesó Bicho Godano.

Inicialmente trascendió que Palermo de Italia era uno de ellos, pero se fue diluyendo a medida que pasaron los días. Pero ahora habría aparecido uno grande de la Serie A: Lazio. Medios de aquel país citan el seguimiento, remarcando también que no estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión.

Santiago Pierotti.jpg Lazio tendría también en la mira a Santiago Pierotti de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Si bien se trata de un club que no tendría problemas para abonar los 4.000.000 de su tasación, se piensa que no lo vale por su merma de nivel y el descenso de Colón. Esto no quiere decir que la negociación se pueda gestar en un monto menor.

Por ahora, no se conoció lo que llegó al club oficialmente, que claramente está por debajo de las expectativas. Mientras tanto, el jugador por ahora se mantiene al margen y enfocado en la pretemporada. A sus 22 años, claramente espera la chance de emigrar, pero no pondría reparos en jugar por el ascenso.

Tendría también algunas ofertas del ámbito local, pero por préstamo y la preferencia de Colón pasa por venderlo o que se quede para la Primera Nacional.