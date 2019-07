Ardente: "Es lindo que un equipo como Colón te busque"

Una de las búsquedas que más ruido hizo el mercado de pases de Colón fue la del arquero que llegue para reemplazar a Leonardo Burián, quien antes de arrancar la pretemporada les transmitió a los dirigentes y al entrenador Pablo Lavallén su deseo de salir del club por motivos personales.

Entonces se apuntaron varios nombres, donde se hizo una interesante propuesta para contratar a Alexis Martín Arias, que fue desechada por Gimnasia de La Plata. Es que su cláusula de salida es de 2.500.000 dólares, mientras que Colón ofertó 1.200.000 por el 80% de su ficha.

Surgieron otras alternativas, como el ecuatoriano Alexander Domínguez, el boliviano Carlos Lampe o Lucas Acosta y César Rigamonti, los arqueros de Belgrano de Córdoba. De hecho el plantel se fue a Salta a realizar la parte más intensa de la pretemporada, sin arquero titular.

A la vuelta se confirmó la continuidad del uruguayo Burián, pero Lavallén siguió insistiendo por un arquero que llegue para potenciar el puesto. Entonces el apuntado fue Luis Ardente, el experimentado arquero de San Martín de San Juan, con quien viene de perder la categoría.

Ardente habló con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), ya que en las últimas horas se informó que hubo un arreglo para que desembarque en el Sabalero, pero que el mismo fue desconocido por Jorge Miadosqui, presidente del Santo, quien pretende retenerlo.

"La vedad que me explotó el teléfono, vi que salió en todas las redes sociales, pero sigo perteneciendo a San Martín. Sé que hubo contactos entre los dirigentes, pero no sé si hubo acuerdo. Lo único que sé es que hubo interés de Colón pero no sé en qué quedó todo", comenzó diciendo el arquero.

Sobre su relación contractual con el Santo, indicó: "Tengo seis meses más, con un acuerdo para renovar. Hubo este acercamiento con Colón, pero conmigo no tienen nada qué hablar. Tienen que hablar entre los dirigentes para ver si se pueden poner de acuerdo. Me sorprendió que salió por todos lados, esperemos que se llegue a un acuerdo y que salga todo bien".

Cuando se lo consultó sobre si le interesaría o no la chance de llegar a Colón, manifestó: "Estoy muy bien acá, estoy haciendo una carrera desde hace ocho años. Tuve la posibilidad de ascender, de descender. Viví cosas buenas y otras malas, nos tenemos un afecto mutuo con el club, pero sería muy bueno tener una chance de progresar en este momento de mi carrera. Pero pertenezco a San Martín, quien debe decidir si me voy o me quedo".

Y agregó: "Es lindo que un equipo como Colón te busque, habla muy bien de uno como profesional. Colón va a jugar Copa, el torneo local, lo que es muy importante para un jugador. Pero estoy en San Martín, nos tenemos un cariño mutuo. Si se da la oportunidad bienvenido sea, sino me quedaré acá que estoy muy cómodo".

"Hablé con mi representante, sé que hubo conversaciones, pero no sé si hubo conversaciones concretas. Mi cabeza está en San Martín, arrancamos la pretemporada. Si se llega a un acuerdo sería muy bueno para mí, sino estoy muy bien en San Martín", destacó en otra parte de la entrevista.

Por último se refirió a qué implicaría un cambio de club a esta altura de su carrera, y expresó: "Con la familia estamos muy bien, tengo pensado edificar mi casa en San Juan pero saben cómo es la vida de un futbolista, que de un día para otro puede surgir algo muy lindo, sobre todo más a mi edad".