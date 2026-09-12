Bajas claves en los convocados de Colón para el duelo crucial contra Godoy Cruz

Iván Delfino se guardó los 11, pero sí confeccionó la lista de convocados de Colón, que viene con bajas sensibles para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Colón ya está en Mendoza a la espera de un partido que puede marcar mucho de lo que viene. El Sabalero enfrentará este domingo, desde las 16, a Godoy Cruz por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de volver a ganar para sostenerse en la pelea por el primer puesto.

El plantel emprendió viaje el viernes y quedó concentrado para una nueva presentación fuera de casa . Iván Delfino , fiel a su costumbre, todavía no dio a conocer la formación, aunque la lista de convocados permitió confirmar algunas ausencias importantes.

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Entre los que no estarán aparecen Facundo Castet, Pier Barrios e Ignacio Lago, todos por distintas lesiones. Son bajas que obligan al entrenador a mover piezas para afrontar un compromiso ante un rival que también tiene objetivos importantes en esta etapa del campeonato. Más allá de esas ausencias, la nómina no entregó demasiadas novedades y mantiene bastante claro el panorama para Delfino. La incógnita, como ocurre habitualmente, pasa por los nombres que finalmente serán elegidos para salir desde el comienzo.

Colón llega después de dos derrotas consecutivas y sabe que ya no tiene demasiado margen para seguir dejando puntos en el camino. Ferro y Morón se alejaron en la parte alta, pero mientras las matemáticas mantengan viva la posibilidad, el Sabalero intentará seguir dando pelea.

Los citados de Colón