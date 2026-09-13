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Cómo le fue a Colón con Fernando Echenique como árbitro

Colón volverá a ser dirigido por Fernando Echenique, quien ya estuvo al frente de 21 partidos de Colón con un saldo apenas negativo.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 09:23hs
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Fernando Echenique dirigirá Colón ante Godoy Cruz en Mendoza.

Fernando Echenique dirigirá Colón ante Godoy Cruz en Mendoza.

Fernando Echenique volverá a dirigir a Colón este domingo, cuando el Sabalero visite a Godoy Cruz desde las 18 por la fecha 29 de la Primera Nacional. El árbitro tiene un amplio recorrido junto al conjunto santafesino, al que ya condujo en 21 partidos oficiales, con un registro que favorece ligeramente a sus rivales en esos antecedentes.

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Un historial parejo, pero con ventaja para los rivales

El próximo compromiso marcará un nuevo capítulo en la historia entre Colón y Echenique. A lo largo de sus 21 encuentros bajo las órdenes del juez, el conjunto rojinegro logró imponerse en ocho oportunidades, empató cuatro partidos y terminó derrotado en nueve.

La diferencia es mínima, aunque el balance general deja una pequeña ventaja para los equipos que enfrentaron al Sabalero. Además, el historial está marcado por la etapa de Colón en Primera División, ya que 20 de esos encuentros correspondieron a la máxima categoría o a las copas nacionales disputadas por los equipos de élite.

Solamente uno de los antecedentes entre Echenique y Colón se produjo durante la participación del conjunto santafesino en la segunda división.

El último recuerdo de Colón con Echenique

Para encontrar el antecedente más reciente hay que retroceder hasta el 8 de mayo de 2024. En aquella oportunidad, Echenique fue designado para impartir justicia en el encuentro que Colón disputó frente a Los Andes por la primera ronda de la Copa Argentina.

El Sabalero consiguió quedarse con el partido por 2-1 y logró avanzar en la competencia. Aquel triunfo también significó un cambio positivo dentro del historial reciente del club con el árbitro, luego de varios encuentros anteriores en los que Colón no había conseguido sumar una victoria.

Ahora, Echenique volverá a estar frente al Sabalero, esta vez en Mendoza y por la Primera Nacional. Colón buscará que el nuevo capítulo termine nuevamente a su favor y le permita mejorar un historial que, hasta el momento, se encuentra prácticamente equilibrado.

Colón Fernando Echenique árbitro
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