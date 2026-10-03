Colón cambió la actitud, jugó un gran partido y le ganó con autoridad a Estudiantes (BA)

Colón venció al Pincha de Caseros por 1-0 con el gol en contra de Jorge Benítez. El Sabalero fue más de principio a fin y obtuvo un triunfo muy importante

Colón recuperó la memoria, jugó un partido muy serio en el que fue más de principio a fin que su rival y terminó consiguiendo una victoria muy importante para seguir peleando los primeros puestos.

Revirtió la imagen mostrada una semana antes frente a All Boys y terminó superando a un rival que llegaba con una racha de tres victorias seguidas, lo que destaca aún más el triunfo del Sabalero.

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Colón y un muy buen primer tiempo

Colón salió decidido a ser el protagonista del partido y en consecuencia, en esos primeros minutos se adueñó del balón, jugando en campo rival.

Antes del primer cuarto de hora, le anularon un gol convertido por Alan Bonansea, por posición adelantada de Mauro Peinipil quien asistía al delantero.

Y posteriormente, el que pidió penal fue Ignacio Lago luego de caer dentro del área, pero el árbitro Álvaro Carranza ubicado de frente a la acción dejó seguir.

El Sabalero presionaba la salida del elenco rival y ganaba los duelos individuales, buscando desequilibrar por las bandas. Era más Colón que Estudiantes de Buenos Aires, pero le faltaba claridad en los metros finales.

Pero a los 22' se salvó Colón, cuando Darío Rostagno superó en velocidad a Nicolás Thaller y Tomás Giménez de manera inexplicable salio fuera del área a cortar pero quedó pagando y el delantero definió con un remate que se fue desviado.

Una chance clarísima para el equipo visitante por un grosero error del arquero sabalero, que contó con la fortuna de la muy mala definición de Rostagno.

A los 25' avisó Colón con un centro que Bonansea bajó de cabeza y Julián Marcioni dentro del área chica no pudo rematar bien y el balón se fue hacia un costado.

Cuando se jugaban 28' apareció Ignacio Lago con una gran maniobra por izquierda superando al defensor y el centro atrás para que Julián Marcioni remate de zurda y el balón se fuera desviado.

Colón era más y solo le falta el gol, que estuvo cerca de llegar a los 36' cuando Nicolás Thaller ganó de cabeza en el área rival y la pelota se fue muy cerca del caño izquierdo.

A los 41' Alan Bonansea cabeceó solo dentro del área chica luego de un pase de cabeza de Marcioni, pero no pudo darle dirección y la pelota fue a las manos del arquero visitante.

En el segundo minuto de descuento, Colón estuvo a punto de convertir, con un gran cabezazo de Federico Lértora luego de un tiro de esquina que ejecutó Ignacio Lago y que propició una enorme ataja de Juan Manuel Lungarzo.

El primer tiempo de Colón fue de lo mejor de los últimos partidos, imponiendo condiciones, mostrando carácter y actitud para pelear y también jugar. Solo le faltó el gol, ya que fue muy superior a su rival.

Lo definió en el final, pero lo merecía antes

En el inicio del segundo tiempo lo tuvo Ignacio Lago con un remate al segundo palo que Lungarzo con un manotazo mandó la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina que ejecutó Lago, fue Lértora el que anticipó y el remate del mediocampista central se fue al lado del caño izquierdo.

Cuando se jugaban 18' Colón volvió a llegar, cuando Lago picó por derecha y alcanzó a meter un centro hacia atrás, pero el remate de Antonio se terminó yendo desviado.

Y segundos después de esa acción, Iván Delfino dispuso de la primera variante, haciendo ingresar a Darío Sarmiento en lugar de Antonio.

Lo cierto es que Colón hacía todos los méritos para ir ganando el partido. A los 22' un centro de Julián Marcioni encontró la cabeza de Bonansea pero Lungarzo con un manotazo mandó la pelota al tiro de esquina.

Un minuto después, Delfino metió dos cambios más. Ingresando Emanuel Beltrán en lugar de Peinipil y Jerónimo Buosi quien reemplazó a Marcioni.

El elenco visitante llegó a los 27' con un remate de Ian Vera que terminó despejando Thaller y segundo después Bonansea no logró aprovechar un error de Jorge Benítez.

Y a los 29' de un lateral de Federico Lertora, Bonansea ganó de cabeza y Lungarzo con una gran reacción voló hacia un costado y mandó la pelota al córner.

Pero todo lo que había desperdiciado Colón tuvo premio, de la manera menos pensada. A los 41' un centro de Lértora y el despeje de Jorge Benítez en contra de su valla para establecer el 1-0.

"Jorge Benítez"



Por el gol en contra del jugador de Estudiantes de Caseros ante Colón. pic.twitter.com/WscyoEdk8x — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026

Colón lo ganó de manera merecida fue más que su rival y debió ponerse arriba en el marcador mucho antes. Lo hizo de forma impensada para sumar tres puntos muy importantes.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 8-Ignacio Antonio, 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea, 10-Ignacio Lago. DT: Iván Delfino.

Estudiantes: 1-Juan Manuel Lungarzo; 4-Balthazar Bernardi, 2-Jorge Benítez, 6-Nicolás Caro Torres, 3-Franco Quinteros; 7-Facundo Ardiles, 5-Rodrigo Melo, 10-Federico Sena, 11-Enzo Acosta; 8-Darío Rostagno, 9-Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.

Goles: ST 41' Jorge Benítez (C).

Cambios: ST 0' Ian Vera x Bernardi (E), Santiago Camacho x M. Acosta (E), 18' Darío Sarmiento x Antonio (C), 23' Emanuel Beltrán x Peinipil (C), Jerónimo Buosi x Marcioni (C), 25' Ezequiel Almirón x E. Acosta (E), 35' Juan Manuel Sánchez x Rostagno (E), Fernando Duré x Melo (E), 37' Leandro Garate x Bonansea (C).

Amonestados: Bonansea, Sarmiento (C), Caro Torres, Sánchez (E).

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Brigadier López.