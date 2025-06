Así se cerrará Colón la venta de Alan Forneris a Racing

Finalmente, Colón cerró la venta de Alan Forneris a Racing , en una operación que no solo representa una baja sensible para el equipo de Andrés Yllana , sino también un ingreso económico importante para las arcas del club.

El mediocampista de 20 años viajará este miércoles a Avellaneda, donde se someterá a la revisión médica y firmará su contrato con la Academia, dando por finalizado su ciclo en el Sabalero.

Términos de la venta

El acuerdo entre Colón y Racing se cerró en 1.200.000 dólares por el 80% del pase del volante central, con una modalidad de pago en dos etapas:

70% del monto se abonará al momento de concretarse la transferencia , es decir, una vez que Forneris firme y comience a entrenar con su nuevo club.

El 30% restante será abonado durante los primeros meses del año 2026, según lo pactado entre las dirigencias.

Además, se incluyó una cláusula de rendimiento: si Forneris alcanza una determinada cantidad de partidos oficiales con Racing, el club de Avellaneda tendrá la opción de comprar el 20% restante del pase, por una suma previamente establecida, cuya cifra no trascendió públicamente.

Un adiós anticipado para Yllana

Con este traspaso, Alan Forneris ya no volvería a jugar con la camiseta rojinegra, más allá de que inicialmente existía la intención de que se quedara hasta que Cristian García —refuerzo procedente del fútbol peruano— quedara habilitado. Sin embargo, como la habilitación internacional del ex Real Garcilaso recién se hará efectiva a partir del 1 de julio, la dirigencia tomó la decisión de no frenar la operación con Racing y cerrar la transferencia de inmediato.

Para Yllana, esto representa una baja sensible en una zona del campo donde también hay otras preocupaciones: Nicolás Talpone arrastra una lesión, y el equipo deberá recurrir a alternativas como Zahir Yunis para los próximos encuentros.

Proyección y despedida

Forneris deja Colón tras haber jugado 65 partidos oficiales, 53 de ellos como titular. No convirtió goles, fue reemplazado en 23 ocasiones y recibió 7 amonestaciones. Su evolución, desde las divisiones inferiores hasta consolidarse como una pieza clave del mediocampo, lo posicionó como uno de los jóvenes con mayor proyección del club, y Racing apuesta fuerte por su desarrollo.

Con su partida, Colón pierde a un jugador en plena maduración futbolística, pero logra una venta significativa en un momento complejo a nivel económico y deportivo. El desafío ahora será rearmar el mediocampo y recuperar competitividad en el tramo clave de la Primera Nacional.