Cómo sigue el plan de recuperación de Facundo Farías en Colón

De esta manera, está cada vez más cerca de poder ser considerado por Néstor Gorosito, quien ya manifestó que no apurará lo tiempos y que le tendrá toda la paciencia que la situación amerita, ya que como también lo reflejó con el caso de Cristian Vega, es consciente que una vez reinsertado al plantel profesional es muy probable que aparezcan las lesiones musculares.

Con el mes de mayo en marcha, Facundo Farías podría volver a ponerse la camiseta de Colón en dos semanas.

Esto se da, como lo reflejó el mismo Pipo, al tiempo de inactividad y la pérdida de masa muscular. Por este motivo el entrenador de Colón no quiere apurar los tiempos y recién lo pondrá en cancha cuando esté en su plenitud física y futbolística.

Todo apuntaba a que la recuperación de Facundo Farías continuaría con la disputa de otro partido en Reserva, donde Colón el próximo jueves visitará a Barracas Central, a partir de las 11. Si bien no fue confirmado, es casi un hecho que en esta ocasión La Joya no sumaría minutos en esta división.

Es que la última vez que la Reserva de Colón fue a jugar ante Barracas Central no la pasó bien, ya que las condiciones del campo de juego para la Reserva no son las indicadas, menos para un profesional y con la expectativa que hay no solo en su recuperación, sino también de una venta a futuro. Por este motivo no ven conveniente que Facundo Farías vuelva a sumar minutos en el Torneo Proyección.