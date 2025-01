Barbona va por su otro deseo en Colón: "Sueño con debutar en Santa Fe con toda la gente"

En charla con Radio Gol 69.7, el pibe, que no podía ocultar su emoción, contó un poco de su historia en en qué puesto se desempeña: "En inferiores jugué mucho de volante central, pero ahora más de creativo. Este año Martín Minella me puso en esa posición y me acostumbré a jugar ahí y me parece que lo hice bien".

Un referente en Colón

Dentro del ida y vuelta, el juvenil reparó lo importante que es compartir con varios referentes: "Se aprende mucho, más de la experiencia que tienen Christian Bernardi, (Nicolás) Talpone y (Federico) Jourdan. Se aprende más de la experiencia de partidos que ellos jugaron que de nosotros quizás jugando. Entonces, todo pasa por aprender en las prácticas del día a día, que te aconsejan y eso te hace llegar. Aprendés mucho más".

BarbonaColón.jpg Prensa Colón

En esa línea, reveló su admiración por Bernardi: "Al ser uno de los más importantes en el club me baso mucho en él, lo miro mucho y ahora que me tocó compartir plantel mucho más. Muy contento de aprender de él".

En el final, dijo cuál es su próximo anhelo: "Mi sueño ahora es debutar y jugar en el estadio con la gente".