Barreto: "Mi prioridad siempre fue jugar en Colón porque es un grande"

Colón tiene asegurados a ocho refuerzos, más allá que todavía restan que se hagan oficiales las contrataciones de Guillermo Ortiz y Facundo Sánchez. Mientras que el último jugador que fue presentado fue el delantero José Barreto.

José Barreto, el nuevo delantero de Colón

José Barreto habló con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe, FM 91.1, donde contó detalles de su llegada a Colón, como así también reveló los objetivos que se traza en esta nueva etapa de su carrera y la posición que puede desempeñar en el campo de juego.

"El grupo me recibió muy bien, estoy muy contento. El club es muy lindo, estoy muy contento con esta posibilidad que se me da en mi carrera", comenzó contando José Barreto, una de las caras nuevas de Colón.

Y contó: "Esperaba dar un paso muy grande en mi carrera como es esta llegada a Colón, era lo que más quería luego de la muy buena temporada que hicimos con San Telmo".

Cuando se lo consultó por su posición en la cancha, dijo: "Me siento mejor por izquierda, fue mi mejor año futbolístico en ese puesto. Llegué a San Telmo como nueve, pero Alfredo Grelak me encontró ese puesto. También puedo jugar por derecha y también como doble nueve. No me incomoda cualquiera de esas posiciones".

"Pereyra me está pensando como extremo o wing, no tuve un entrenamiento todavía con los chicos, pero en esa posición me voy a sentir cómodo. Seguramente me pedirá sacrificio, es un club que exige y hay que hacerlo para estar a la altura. Es una posición donde hay que tener mucho sacrificio, ya que hay que bajar a defender y luego tener aire para el mano a mano arriba, y después definir. Me gusta desbordar y tirar centros, no soy tanto del mano a mano, me caracterizo por terminar la jugada rápida, pase, centro o remate al arco", agregó el nuevo delantero de Colón.

Más adelante, contó cómo se lleva con el gol, y José Barreto afirmó: "Metí goles de diferentes formas, uno de mis fuerte es el juego aéreo. Se me dieron algunos rebotes, a veces se te da y otras no, el año pasado estuvo esa suerte. Pero me caracterizo por un juego simple".

Los motivos de la elección de Colón

"Colón es un equipo grande, no tendría que estar en la categoría. Hice un esfuerzo para estar en un equipo grande, recibí ofertas de Chacarita, Quilmes, Chicago, pero mi prioridad siempre fue Colón. Es un equipo grande, tenía muchas ganas de estar en el club", remarcó en otro tramo de la nota el exdelantero de San Telmo.

En cuanto a las particularidades del torneo, José Barreto dijo que "es un torneo difícil, mentiroso, hasta mitad de año tenés un torneo y luego tenés otro. En el primer semestre fue bueno, después se complicó. Por eso hay que mantenerse y es difícil".

En tanto que más adelante, agregó: "Colón es un club que mete presión de volver a dónde estaba, siempre supe a dónde venía, sé que hay que estar preparado desde lo mental. Es un club que exige y quiere volver a Primera, nosotros somos los principales que queremos devolver a Colón a ese lugar. Pero hay que estar tranquilos y trabajar para que sea un buen año para todos".