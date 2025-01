Díaz: "Era el momento de volver a Colón, no me gusta verlo en la situación que está"

Sin embargo, hubo que esperar hasta el inicio de 2025 para que Colón lo presente oficialmente, ya que como tenía contrato hasta el 31 de diciembre del año pasado con Santa Clara no estaba en condiciones de hacerlo hasta ese momento.

Marcos Díaz, experiencia y jerarquía para Colón

Junto a Marcos Díaz, también llegaron rápidamente Brian Negro, Gonzalo Bettini y Nicolás Thaller. En tanto que luego Colón cerró las llegadas de José Barreto, Emmanuel Gigliotti y Facundo Sánchez.

Marcos Díaz habló con La Central Deportiva de FM 101.7, Cadena 3 Santa Fe, donde se refirió a los motivos por los cuales eligió a Colón a esta altura de su carrera, y destacó cuáles son los objetivos para el Torneo de la Primera Nacional, que lo encontrará debutando al equipo de Ariel Pereyra el jueves 6 de febrero, como local, a las 21.10, ante Temperley.

MarcosDíaz-Colón.jpg Marcos Díaz se mostró muy feliz de poder plasmar el regreso al arco de Colón.

En el arranque de la nota, Marcos Díaz apuntó: "Tengo el deseo y el objetivo de cualquier hincha de Colón, el de ascender a Primera División. Es lo que me motivó para volver.

"Se dio todo muy rápido. Con mi familia estábamos evaluando otras situaciones y cuando salió está oportunidad, ni lo dudamos", agregó Marcos Díaz sobre su regreso a Colón.

"Con mi experiencia sentí que podía ayudar al club. Era el momento ideal para volver. Yo había tenido un llamado el año pasado y justo tenía contrato en Portugal. En ese momento no dependía de mi", agregó el arquero de Colón.

Mientras que más adelante, apuntó: "Estoy agradecido porque siempre me tuvieron en cuenta para volver. Quiero lograr cosas importantes con el club que amo, y demostrar lo que en su momento no pude en el club. Lo que estoy viviendo ahora, me hubiera gustado vivirlo antes. Quiero sacarme la espina que me quedó de años atrás".

El nuevo Colón que se está armando

Marcos Díaz, luego analizó: "Hoy la responsabilidad es diferente y cae más sobre mí. Hoy me siento preparado para recibir la responsabilidad. La pretemporada es larga y eso es bueno para que todos podamos llegar de la mejor manera. Es un plantel con muchas caras nuevas y muchos chicos".

"Se está creando un sentido de pertenencia con aquellos jugadores que no fuimos tenidos en cuenta antes y queremos demostrar. Al ser jugadores del club, vamos a poder dar un plus. Si dábamos el 100% en cualquier club, acá daremos el 200% porque queremos la gloria", apuntó el arquero.

Luego, Marcos Díaz se refirió a las particularidades del campeonato, y afirmó: "Es un arranque duro pero el año entero también será complicado. Arrancar bien no te garantiza nada porque es un año largo. No hay que volverse locos. Tenemos que lograr una regularidad".

"Hoy se necesita gente que realmente sienta la situación que está viviendo el club. No me gusta ver al club en esta situación", cerró Marcos Díaz, que tendrá su gran revancha en Colón.