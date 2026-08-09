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Sin brillar, pero ganando: Colón festejó ante San Telmo en el debut de Delfino

El Sabalero derrotó 1-0 al Candombero en el Brigadier López con un penal de Ignacio Lago. No jugó su mejor partido, pero consiguió una victoria necesaria para iniciar con el pie derecho el segundo ciclo de Iván Delfino.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 17:49hs
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Sin brillar, pero ganando: Colón festejó ante San Telmo en el debut de Delfino

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón necesitaba empezar de nuevo y lo hizo con una victoria. En el debut de Iván Delfino como entrenador, el Sabalero venció 1-0 a San Telmo en el Brigadier López y recuperó una sonrisa que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Zona A de la Primera Nacional.

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No fue un triunfo sencillo ni mucho menos una actuación convincente. Colón debió trabajar, insistir y sufrir hasta el final para quedarse con tres puntos que adquieren todavía más valor por el contexto. El equipo no brilló, pero encontró en Ignacio Lago a su hombre decisivo, justamente cuando más lo necesitaba.

Lago, otra vez el jugador diferente en Colón

Desde el comienzo, Colón intentó asumir el protagonismo. Lago y Leandro Allende intercambiaron posiciones por las bandas para intentar romper una estructura de San Telmo que presentó cinco defensores y buscó cerrarle los caminos al local.

A los 10 minutos apareció la primera señal de peligro. Lago recibió sobre la derecha y sacó un zurdazo que se fue apenas desviado, en una acción que tuvo algo de centro y algo de remate al arco.

San Telmo, mientras tanto, encontró espacios cuando pudo salir rápido. Nicolás Molina y Martín Batallini fueron importantes para conducir las réplicas y Facundo Roncaglia obligó a Matías Budiño a intervenir.

Colón tuvo dificultades para encontrar claridad en los últimos metros. Cuando Lago entraba en acción, el equipo cambiaba de ritmo y parecía encontrar otra marcha. Pero faltaba precisión para transformar esa superioridad territorial en situaciones realmente peligrosas.

Sobre el cierre de la primera etapa, Julián Marcioni llegó hasta el fondo y buscó a Allende, pero un defensor visitante apareció justo a tiempo para despejar al córner.

Delfino movió el banco y encontró la llave del triunfo en Colón

El complemento mostró a un Colón decidido a jugar más cerca del arco de San Telmo. Hubo aproximaciones, presión y varias acciones que terminaron en infracciones cerca del área.

A los 12 minutos, Facundo Castet probó desde afuera y Enrico respondió con una buena intervención. Era el mejor momento del Sabalero, que empezaba a encerrar a su rival.

Delfino movió piezas a los 15 minutos y mandó a la cancha a Matías Muñoz y Franco García por Federico Lértora y Allende. Y el exjugador de Newell's tuvo impacto inmediato: en su primera intervención dejó atrás a su marcador y puso un centro preciso para Leandro Garate, que definió apenas desviado.

Colón seguía buscando y finalmente encontró el premio.

A los 31 minutos, después de un tiro de esquina, Juan Cruz Robledo sancionó una mano dentro del área y cobró penal, en una decisión que generó polémica. Lago no dudó. Tomó la pelota, esperó el movimiento de Enrico y definió con enorme categoría contra un palo. 1-0 y desahogo total en el Brigadier López.

San Telmo se lanzó desesperadamente en busca del empate y Colón tuvo espacios para liquidarlo. Franco Buosi quedó mano a mano y Enrico volvió a responder. Después fue Marcioni quien tuvo una oportunidad inmejorable, pero nuevamente el arquero visitante ganó el duelo.

En el tiempo agregado, el Candombero tuvo sus últimas cartas, pero Budiño también apareció cuando hizo falta y respondió ante un cabezazo de Marcioni para sostener la ventaja.

Tres puntos que valen más que la actuación

Colón terminó festejando una victoria trabajada, sufrida y mucho más importante por lo que representa que por su producción futbolística.

Delfino arrancó su segundo ciclo con tres puntos y el equipo volvió a ganar después de una etapa que había terminado con dudas. El Sabalero deberá mejorar en varios aspectos, especialmente en la generación de juego y la contundencia, pero al menos consiguió lo que necesitaba: empezar a construir desde un triunfo.

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Con esta victoria, Colón se mantiene tercero en la Zona A, a siete puntos del líder Ferro y a dos de Deportivo Morón, que tiene un partido pendiente.

El nuevo ciclo comenzó con sufrimiento. Pero comenzó ganando. Y para Colón, en este tramo decisivo del campeonato, eso ya es un punto de partida importante.

Formaciones de Colón y San Telmo

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio y 7-Leandro Allende; 10-Ignacio Lago y 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

San Telmo: 1-Joaquín Enrico; 4-Juan Ignacio Motroni, 2-Leonel Pollacchi, 8-Facundo Roncaglia, 6-Emanuel Díaz y 3-Patricio Romero; 7-Cristian Núñez, 5-Elías Brítez y 10-Jerónimo Porto; 9-Nicolás Molina y 11-Martín Batallini. DT: Aníbal Biggeri.

Goles: ST 33' Ignacio Lago, de penal (C).

Cambios: PT 26' Gabriel Paredes x Roncaglia (ST); ST 15' Matías Muñoz x Lértora (C) y Franco García x Allende (C); 24' Agustín Toledo x Antonio (C); Jerónimo Buosi x Garate (C); ST 11' Iñaki Larthirigoyen x Porto (ST); 38' Juan Cruz Zurbriggen x Batallini (ST), Román Gamarra x Romero (ST) y Facundo Báez x Núñez (ST).

Amonestados: Peinipil y Barrios (C); Díaz, Pollacchi, Porto, Núñez, Paredes y Enrico (ST).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

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