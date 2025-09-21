Uno Santa Fe | Política | Pullaro

Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

En el marco de la 118ª Expo Rural de Rafaela, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la necesidad de fortalecer la representación santafesina en el Congreso y reafirmó su postura frente al aumento de retenciones, al tiempo que pidió una reforma tributaria.

21 de septiembre 2025 · 21:30hs
Pullaro dijo que las retenciones son el peor impuesto de la Argentina y pidió una reforma tributaria

Durante la 118ª Expo Rural de Rafaela, el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia enviaron un mensaje sobre la defensa del interior productivo y la necesidad de contar con legisladores santafesinos que representen a la provincia en el Congreso Nacional.

Pullaro destacó a las familias del campo y su aporte a la economía: “Estamos en el corazón de la cuenca lechera, que tantos recursos le da al país, y también en el corazón de la industria, que genera trabajo y empleo. Porque Santa Fe es esto: es campo, industria y comercio”.

El gobernador resaltó la importancia de la inversión en el interior: “Si desde Buenos Aires miraran más lo que es la provincia de Santa Fe, a la Argentina le iría mucho mejor. Cuando queda un recurso, el campo lo invierte para producir más, la industria lo pone en una nueva nave o línea de producción”.

Pullaro también hizo referencia a las inversiones del gobierno provincial: “Reparamos 3.400 kilómetros de rutas y 1.200 de canales. La última lluvia mostró la diferencia: en Santa Fe no hubo los problemas que padeció Bahía Blanca porque acá hubo inversión”.

Sobre la política nacional, el gobernador afirmó: “Cuando quisieron aumentar las retenciones, fui el primero en plantarme. Las retenciones son el peor impuesto de la Argentina. Queremos una reforma tributaria, pero sobre todo necesitamos defender al interior productivo que trabaja y que siempre sacó adelante al país”.

Representación legislativa

Pullaro pidió fortalecer la representación santafesina: “No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA nos impongan sus legisladores. Necesitamos diputados santafesinos que defiendan la producción, el campo y la industria. Cuando la Argentina se parezca más a Santa Fe, será un país distinto”.

El gobernador agregó: “Tengamos legisladores nacionales que defiendan la producción, el campo y la industria. Tengamos legisladores que defiendan este interior productivo que siempre sacó a Argentina adelante”.

Gisela Scaglia destacó la identidad santafesina ligada al campo: “Soy hija y nieta de productores, me crié entre sacrificio y trabajo. Por eso entendemos a las familias que dedican días y noches a sacar adelante sus establecimientos”.

Scaglia también se refirió a los tributos nacionales: “Los santafesinos no queremos retenciones ni un impuesto al combustible que nunca vuelve a la provincia. De ese tributo no recibimos nada ni en rutas nacionales, ni en subsidios al transporte. Todo lo arreglamos con recursos propios”.

Por último, la vicegobernadora subrayó: “Defender nuestra provincia es cuidar nuestra tierra, con responsabilidad de construir un futuro que se parezca más a nosotros y menos al conurbano bonaerense. Queremos una Argentina del esfuerzo y del trabajo, que nos deje los recursos que producimos”.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador por Castellanos, Alcides Calvo; el intendente Leonardo Viotti y el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia.

