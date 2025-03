Bernardi: "Esto recién arranca para Colón, no es momento de mirar la tabla"

Christian Bernardi analizó la victoria de Colón ante Chaco For Ever que lo puso como único líder de la Zona B. "Estamos en proceso de ser un equipo ganador", tiró.

Colón tuvo en Christian Bernardi a uno de los mejores jugadores de la cancha, en la victoria ante Chaco For Ever, en el estaido Brigadier López, para quedar como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

El uno por uno del trabajoso triunfo de Colón ante Chaco For Ever

El juego pude esperar: Colón ganó un partido chivo ante For Ever y es único líder de la Zona B

"Prácticamente no sufrimos el partido, estaría bueno liquidar el partido, pero no lo sufrimos. El equipo está madurando, igual que el partido anterior que entiende cómo jugarlo. Siempre hay cosas por corregir y estamos en ese camino", remarcó Bernardi sobre el triunfo de Colón ante Chaco For Ever.

Sobre el reconocimiento del hincha de Colón, Bernardi indicó: "Llevo muchos años acá, tengo un gran cariño por la gente y el club, conseguimos muchas cosas, y esperemos este año darle otra alegría".

Las claves de Colón, según Christian Bernardi

"Es clave el grupo, el equipo, que todos estemos unidos, priorizar el grupo, los más grandes vamos empujando y apoyando a los más chicos. El grupo es lo que nos va a sacar adelante", dio en relación a lo que considera clave en el momento de Colón.

Sobre la ilusión que hay en volver a Primera, Bernardi indicó: "Esto recién arranca, no pasa nada, no es el momento de mirar la tabla, es tiempo de seguir creciendo, entendiendo los momentos y madurando".

"Me siento bien, estoy contento, elegí estar acá, estoy en un buen momento, mi familia está muy bien, estamos en un proceso de ser un equipo ganador y sólido", cerró el cordobés Bernardi.