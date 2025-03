El uno por uno del trabajoso triunfo de Colón ante Chaco For Ever

Colón logró un triunfo luchado y sin merecerlo ante Chaco For Ever, que lo ubica en el tope de la tabla de la Zona B. Las calificaciones.

Colón sumó un triunfo de oro ante Chaco For Ever, por 2-1, para cortarse en la punta de la Zona B de la Primera Nacional. No fue una buena noche del Sabalero, que sin embargo sumó de a tres, gracias al talento y jerarquía individual de varios de sus jugadores.