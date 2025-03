Bichi Fuertes, goleador histórico: "Mi etapa en Colón está cerrada"

El goleador histórico no dudó en decir que "Colón está primero en mi corazón. Imaginate que jugué en cuatro etapas en Colón. También quiero a Los Andes, Platense, River. Pero además, tengo a mis hijos que son hinchas de Colón. Jerónimo es fanático. Vivió muchas cosas conmigo dentro del vestuario".

Fuertes también admite, que a pesar de estar radicado en España, en este mundo global y de redes sociales, el pueblo rojinegro siempre lo recuerda con cariño por la huella que dejó en el barrio Centenario.

"El hincha de Colón me trata con mucho cariño. Lo noto más estando en Santa Fe. Yo jamás imaginé, cuando llegué al club, pasar por todo lo que pasé. Ser el máximo goleador y ser el que más veces vistió la camiseta es algo muy lindo que jamás se me pasó por la cabeza. Creo que veo muy lejano mi vuelta, mi etapa en Colón está cerrada".

En el tramo final de la rica entrevista dejó sus sensaciones en referencia a Diego Maradona, una personal con la que compartió varias anécdotas. Al respecto, afirmó: "Se que arrancó el juicio por la muerte de Diego. Si alguien tiene que pagar que pague. Aparentemente no lo cuidaron. Ojalá la justicia haga justicia de verdad. Tengo un lindo recuerdo de Diego. Cuando me convocaron a la Selección me llamó él. Yo tenía una linda amistad con él, Trataba a todos por igual pero con el jugador de fútbol tenía algo especial. Me llamó y me dijo a las 6 de la tarde te quiero en el Predio de Ezeiza".