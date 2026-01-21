Uno Santa Fe | Colón | Colón

Brian Negro rescindió con Colón y jugará en Mushuc Runa

El defensor Brian Negro rescindió hace varias semanas en Colón y llegó a Ecuador para sumarse a Mushuc Runa

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 17:50hs
Brian Negro rescindió con Colón y jugará en Mushuc Runa

Prensa Colón

El que ya pisa suelo ecuatoriano es el defensor Brian Negro, de 28 años, para sumarse a Mushuc Runa. Arriba con el pase en su poder luego de su última experiencia en Colón, donde resolvió su salida semanas antes de que finalice su préstamo. El zaguero firmará por una temporada tras completar los estudios médicos.

• LEER MÁS: Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

Nuevo camino para Brian Negro luego de dejar Colón

El zurdo no llega como una apuesta sin respaldo, sino con una carrera íntegramente en el fútbol de ascenso: Patronato, Acassuso, Tristán Suárez y Sarmiento de Resistencia forman parte de su camino, además del propio Colón, donde en la última campaña sumó 21 partidos y aportó un gol. Sin embargo, no logró afianzarse en una de las peores campañas de la historia en el Sabalero. Como se veía venir, no iba a ser considerado por Ezequiel Medrán.

Con perfil bajo y expectativas altas, el entrerriano expresó su entusiasmo apenas arribó: todavía en modo adaptación, dejó en claro que el desafío lo seduce y que su prioridad es integrarse rápido al club y a la LigaPro, un torneo que siempre tuvo entre ceja y ceja.

"Todavía no conozco mucho, ahora a descansar un poco y mañana (por este jueves) ya pasaré por el club a conocer las instalaciones y a firmar el contrato", comenzó el oriundo de Entre Ríos apenas bajó del avión.

Colón Brian Negro Mushuc Runa
Noticias relacionadas
colon tiene nuevo dia para visitar a central norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

medran ya prepara el segundo amistoso de colon ante paysandu fc con posibles cambios

Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

leonel picco se va a brasil y colon celebra un sustancial redito economico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

colon pregunto y el hincha respondio: pier barrios fue la figura ante miramar misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Lo último

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Último Momento
Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Daniel Vila: Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa

Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"