Brian Negro rescindió con Colón y jugará en Mushuc Runa

El que ya pisa suelo ecuatoriano es el defensor Brian Negro , de 28 años, para sumarse a Mushuc Runa . Arriba con el pase en su poder luego de su última experiencia en Colón , donde resolvió su salida semanas antes de que finalice su préstamo. El zaguero firmará por una temporada tras completar los estudios médicos.

Nuevo camino para Brian Negro luego de dejar Colón

El zurdo no llega como una apuesta sin respaldo, sino con una carrera íntegramente en el fútbol de ascenso: Patronato, Acassuso, Tristán Suárez y Sarmiento de Resistencia forman parte de su camino, además del propio Colón, donde en la última campaña sumó 21 partidos y aportó un gol. Sin embargo, no logró afianzarse en una de las peores campañas de la historia en el Sabalero. Como se veía venir, no iba a ser considerado por Ezequiel Medrán.

Con perfil bajo y expectativas altas, el entrerriano expresó su entusiasmo apenas arribó: todavía en modo adaptación, dejó en claro que el desafío lo seduce y que su prioridad es integrarse rápido al club y a la LigaPro, un torneo que siempre tuvo entre ceja y ceja.

"Todavía no conozco mucho, ahora a descansar un poco y mañana (por este jueves) ya pasaré por el club a conocer las instalaciones y a firmar el contrato", comenzó el oriundo de Entre Ríos apenas bajó del avión.