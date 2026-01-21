Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

El defensor Nicolás Fernández fue presentado como nuevo jugador de Deportivo Maipú luego de un ciclo con nada por destacar en Colón

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 17:30hs
Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

@Deportivo_Maipu

El ciclo de Nicolás Fernández en Colón quedó rápidamente en el olvido y su carrera tomó un nuevo rumbo en Mendoza. Tras un paso muy discreto por el Sabalero, el defensor fue presentado en las últimas horas como nuevo refuerzo de Deportivo Maipú, que apuesta a relanzarlo en la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Tras jugar en Colón, Nicolás Fernández encontró nuevo destino

La oficialización se dio a conocer a través de las redes sociales. Fernández llega a préstamo y con el pase libre, luego de rescindir su vínculo con Estudiantes y de finalizar su estadía en Colón, donde apenas sumó dos partidos en 2025, muy lejos de las expectativas que se habían generado con su arribo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/2013674337304248573&partner=&hide_thread=false

El zaguero había desembarcado en Santa Fe en agosto de 2024, con la misión de convertirse en una solución para el fondo rojinegro. Sin embargo, el panorama nunca terminó de acomodarse. Las reiteradas lesiones y una falta de continuidad que se profundizó con el correr de los meses lo fueron marginando de la consideración de los distintos cuerpos técnicos.

• LEER MÁS: Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

Así, su etapa en Colón se diluyó sin impacto deportivo ni protagonismo, y el defensor decidió buscar aire nuevo para intentar recuperar ritmo y confianza. En Deportivo Maipú encontrará un escenario distinto y la chance de volver a competir con regularidad, algo que en Santa Fe le resultó esquivo.

• LEER MÁS: La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

Para Colón, en tanto, se trata de un ciclo cerrado sin rédito futbolístico, mientras que Fernández inicia un nuevo desafío con la necesidad de dejar atrás un período marcado por las ausencias y empezar a escribir otra historia.

Colón Nicolás Fernández Maipú
Noticias relacionadas
colon tiene nuevo dia para visitar a central norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

medran ya prepara el segundo amistoso de colon ante paysandu fc con posibles cambios

Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

leonel picco se va a brasil y colon celebra un sustancial redito economico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

colon pregunto y el hincha respondio: pier barrios fue la figura ante miramar misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Lo último

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Último Momento
Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Daniel Vila: Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa

Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"