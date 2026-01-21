Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

El defensor Nicolás Fernández fue presentado como nuevo jugador de Deportivo Maipú luego de un ciclo con nada por destacar en Colón

El ciclo de Nicolás Fernández en Colón quedó rápidamente en el olvido y su carrera tomó un nuevo rumbo en Mendoza. Tras un paso muy discreto por el Sabalero, el defensor fue presentado en las últimas horas como nuevo refuerzo de Deportivo Maipú , que apuesta a relanzarlo en la Primera Nacional.

Tras jugar en Colón, Nicolás Fernández encontró nuevo destino

La oficialización se dio a conocer a través de las redes sociales. Fernández llega a préstamo y con el pase libre, luego de rescindir su vínculo con Estudiantes y de finalizar su estadía en Colón, donde apenas sumó dos partidos en 2025, muy lejos de las expectativas que se habían generado con su arribo.

¡Bienvenido al Cruzado!

Nicolás Fernández es nuevo jugador del Deportivo Maipú.

Lateral izquierdo de 23 años, con pasado en Estudiantes LP y Colón, firmó por 3 temporadas.



Nicolás Fernández es nuevo jugador del Deportivo Maipú.



Lateral izquierdo de 23 años, con pasado en Estudiantes LP y Colón, firmó por 3 temporadas.



¡Éxitos, Nico! pic.twitter.com/4crAwcv0iQ — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) January 20, 2026

El zaguero había desembarcado en Santa Fe en agosto de 2024, con la misión de convertirse en una solución para el fondo rojinegro. Sin embargo, el panorama nunca terminó de acomodarse. Las reiteradas lesiones y una falta de continuidad que se profundizó con el correr de los meses lo fueron marginando de la consideración de los distintos cuerpos técnicos.

Así, su etapa en Colón se diluyó sin impacto deportivo ni protagonismo, y el defensor decidió buscar aire nuevo para intentar recuperar ritmo y confianza. En Deportivo Maipú encontrará un escenario distinto y la chance de volver a competir con regularidad, algo que en Santa Fe le resultó esquivo.

Para Colón, en tanto, se trata de un ciclo cerrado sin rédito futbolístico, mientras que Fernández inicia un nuevo desafío con la necesidad de dejar atrás un período marcado por las ausencias y empezar a escribir otra historia.