Broggi, antes del estreno contra Colón: "Hay que jugar un partido importante"

El ex DT de Banfield tendrá su bautismo este domingo desde las 15.40 ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 24 del torneo de la Primera Nacional y tras asumir el mando del equipo que está tercero en su zona, manifestó: "Las expectativas son las mejores en la continuidad de un proceso en el que se venían haciendo bien las cosas, pero cada entrenador viene con su idea y su impronta. Tenemos que adaptarnos rápidamente al grupo porque hay poco tiempo para trabajar. Llegamos a un equipo armado y el domingo hay que jugar un partido muy importante con Colón".

Sobre la referencias que tenía del club, contó: "Cuando uno viene a un club, el entrenador estudia al plantel, el contexto y el lugar. Uno averigua sobre el lugar adonde viene a trabajar. Todo el contexto fue positivo y estamos acá",

La primera experiencia en Primera Nacional

Ariel Broggi dirigió a Banfield en Primera División y dirigirá por primera vez en la Primera Nacional. Sobre su conocimiento de la categoría, manifestó: "Es una categoría que me encanta y he visto mucho. Es muy competitiva y es un certamen donde todos los equipos tienen chances de pelear arriba. Las expectativas son muy altas, no es el momento de cambiar en estos primeros días, estamos a tres puntos del puntero y vamos a ir a Santa Fe a ganar el partido".