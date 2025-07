Marcos Díaz, en el centro de la escena en Colón: sin lugar y con una salida casi cantada

Ante Gimnasia (M) debutará en el arco Tomás Paredes y el DT Martín Minella decidió no tener más en cuenta a Marcos Díaz. Fin de un mal ciclo en Colón

En su momento, el entrenador Martín Minella explicó que arrastraba una molestia en el hombro, motivo por el cual él mismo optó por bajarse de la lista. Sin embargo, con el correr de las semanas, la situación se volvió repetitiva y elevó las especulaciones.

• LEER MÁS: Una enfermería: Colón tiene otras tres bajas para el partido con Gimnasia (M)

Entre todo, explotaron los rumores respecto de que estaría molesto por haber perdido la titularidad y prácticamente se habría autoexcluido de cualquier participación. La realidad es que Marcos Díaz dejó de ser parte del proyecto deportivo en un momento decisivo.

Marcos Díaz 2.jpg ¿Termina abruptamente la etapa de Marcos Díaz en Colón? UNO Santa Fe | José Busiemi

La ausencia de Marcos Díaz, en el foco de Colón

El arquero, de 38 años, llegó a Santa Fe como uno de los refuerzos de jerarquía, pero su rendimiento fue irregular, alternando buenas actuaciones con errores que lo pusieron en el centro de las críticas. Con este presente, todo indica que su ciclo en Colón transita su etapa final, en medio de más sombras que luces y con la creciente disconformidad de los hinchas como telón de fondo.

• LEER MÁS: El arquero Tomás Paredes debutará en Colón contra Gimnasia (M)

"Con Marcos Díaz tengo una charla pendiente. Todavía no hablé con él", expuso Martín Minella, ratificado como entrenador, dejando en claro que hay algo más que una simple molestia o lesión. Justamente este jueves fue el momento del encuentro, donde se determinó que ya no será más tenido en cuenta y entrenará a contraturno, separado del plantel. Tiene contrato hasta diciembre, por lo que no se descarta que se le rescinda.

• LEER MÁS: Colón, entre dudas y certezas para recibir a Gimnasia de Mendoza

Mientras tanto, Tomás Paredes debutará este fin de semana, confirmando la apuesta del cuerpo técnico por una renovación en el arco y dando señales claras sobre el futuro del puesto.