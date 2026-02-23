Buena noticia para Colón: podrán viajar 5.000 hinchas sabaleros a Resistencia

Colón tendrá el acompañamiento de 5.000 hinchas en Resistencia para enfrentar a Chaco For Ever el sábado 7 de marzo a las 18.30, por la 4ª fecha de la Primera Nacional . Será la primera vez en el torneo 2026 que el Sabalero pueda contar con público visitante.

En un campeonato extenso, de traslados largos y contextos adversos, el apoyo masivo fuera del Brigadier López no es un dato menor. La travesía hasta la capital chaqueña implica 549 kilómetros, unas siete horas de viaje por ruta, una distancia considerable pero accesible dentro de una divisional que obliga a cruzar el país.

La expectativa es alta no solo por la cercanía relativa, sino por el momento del equipo en el arranque del certamen. Jugar con respaldo propio puede influir en la intensidad de la presión alta, el empuje en los duelos individuales y el sostén anímico en pasajes de fricción, aspectos determinantes en una categoría donde el margen es mínimo y los partidos suelen resolverse por detalles.

Detalles del operativo

Desde la organización confirmaron que se habilitarán 5.000 localidades generales, con un valor de 32.000 pesos. Por disposición de la Policía se aplicará el sistema Tribuna Segura, por lo que cada simpatizante deberá concurrir con DNI para el control correspondiente en los accesos.

El operativo incluirá anillos de seguridad y controles previos al ingreso, en un encuentro que se perfila con un marco importante en el estadio de Chaco For Ever, escenario donde el local suele imponer un ritmo físico alto y apostar al juego directo.

Un partido que puede marcar tendencia

Para Colón, el compromiso en Resistencia no es uno más. En el inicio del torneo, sumar fuera de casa resulta clave para sostener aspiraciones y ganar regularidad. La eficacia en las áreas, la solidez en las transiciones defensivas y la capacidad para administrar los tiempos del partido serán factores determinantes ante un rival que suele hacerse fuerte con el empuje de su gente.