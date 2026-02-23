Uno Santa Fe | Colón | Colón

Buena noticia para Colón: podrán viajar 5.000 hinchas sabaleros a Resistencia

Colón contará con público visitante ante Chaco For Ever por la 4ª fecha. Viajarán 549 km y se aplicará Tribuna Segura.

23 de febrero 2026 · 14:32hs
Buena noticia para Colón: podrán viajar 5.000 hinchas sabaleros a Resistencia

@SerieRdeLP

Colón tendrá el acompañamiento de 5.000 hinchas en Resistencia para enfrentar a Chaco For Ever el sábado 7 de marzo a las 18.30, por la 4ª fecha de la Primera Nacional. Será la primera vez en el torneo 2026 que el Sabalero pueda contar con público visitante.

Un respaldo que pesa en la categoría

En un campeonato extenso, de traslados largos y contextos adversos, el apoyo masivo fuera del Brigadier López no es un dato menor. La travesía hasta la capital chaqueña implica 549 kilómetros, unas siete horas de viaje por ruta, una distancia considerable pero accesible dentro de una divisional que obliga a cruzar el país.

La expectativa es alta no solo por la cercanía relativa, sino por el momento del equipo en el arranque del certamen. Jugar con respaldo propio puede influir en la intensidad de la presión alta, el empuje en los duelos individuales y el sostén anímico en pasajes de fricción, aspectos determinantes en una categoría donde el margen es mínimo y los partidos suelen resolverse por detalles.

Detalles del operativo

Desde la organización confirmaron que se habilitarán 5.000 localidades generales, con un valor de 32.000 pesos. Por disposición de la Policía se aplicará el sistema Tribuna Segura, por lo que cada simpatizante deberá concurrir con DNI para el control correspondiente en los accesos.

El operativo incluirá anillos de seguridad y controles previos al ingreso, en un encuentro que se perfila con un marco importante en el estadio de Chaco For Ever, escenario donde el local suele imponer un ritmo físico alto y apostar al juego directo.

LEER MÁS: Colón sumó en la tabla, pero retrocedió futbolísticamente

Un partido que puede marcar tendencia

Para Colón, el compromiso en Resistencia no es uno más. En el inicio del torneo, sumar fuera de casa resulta clave para sostener aspiraciones y ganar regularidad. La eficacia en las áreas, la solidez en las transiciones defensivas y la capacidad para administrar los tiempos del partido serán factores determinantes ante un rival que suele hacerse fuerte con el empuje de su gente.

Colón Resistencia Chaco For Ever
Noticias relacionadas
colon, pendiente de la evolucion de bonansea para jugar ante ferro

Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

jose alonso endurece su postura: colon acudira a la fifa por neris

José Alonso endurece su postura: Colón acudirá a la FIFA por Neris

Medrán se mostro conforme con el rendimiento de Colón.

Medrán: "Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir"

colon dio pelea, pero perdio con amancay y se hunde aun mas en la liga argetina

Colón dio pelea, pero perdió con Amancay y se hunde aún más en la Liga Argetina

Lo último

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

Último Momento
Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

La AFA negó deudas y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia

La AFA negó deudas y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Ovación
Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: Lo de Colón luego saldrá a la luz

Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: "Lo de Colón luego saldrá a la luz"

Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Medrán: Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir

Medrán: "Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir"

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años