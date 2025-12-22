Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón confía en que esta sea la última semana con sanción de FIFA

La dirigencia del Sabalero trabaja a contrarreloj para saldar la deuda con Alberto Espínola y confía en que esta sea la última semana con el club sancionado, una situación que hoy condiciona el mercado de pases.

Ovación

Por Ovación

22 de diciembre 2025 · 08:36hs
Colón transita días determinantes en el plano institucional. El club comenzó la semana todavía incluido en el listado de inhibidos de la FIFA por la deuda que mantiene con el defensor paraguayo Alberto Espínola, pero en los pasillos del Brigadier López hay optimismo. La conducción rojinegra confía en que, si las gestiones avanzan según lo previsto, esta podría ser la última semana con la sanción vigente.

La inhibición no es un tema menor: impacta de lleno en la planificación deportiva y obliga a postergar decisiones mientras el calendario avanza. Por eso, el foco absoluto está puesto en resolver el conflicto económico y cumplir con los pasos administrativos necesarios para quedar nuevamente habilitados.

El freno que condiciona el mercado

Con la sanción activa, Colón tiene las manos atadas. Cualquier incorporación que se negocie no puede ser utilizada oficialmente hasta que la inhibición sea levantada, un escenario que enfría charlas y genera cautela tanto en el club como en jugadores y representantes.

Si bien aún resta tiempo para el inicio del torneo, la dirigencia entiende que no puede seguir dilatando una definición que condiciona cada movimiento. Primero hay que ordenar lo pendiente; recién después, avanzar con mayor firmeza en el armado del plantel.

La prioridad: cerrar con Espínola y notificar a FIFA

El paso clave de la semana será alcanzar un acuerdo definitivo con Espínola. Una vez cancelada la deuda, Colón deberá completar los trámites formales ante la FIFA para que la inhibición sea levantada de manera oficial. Recién entonces el Sabalero quedará liberado para operar sin restricciones en el mercado de pases.

La expectativa es que ese proceso pueda resolverse en el corto plazo, aunque todo depende de lograr reunir el monto exigido y cumplir con los tiempos administrativos del organismo internacional.

Una sanción que también golpea la imagen

Más allá de lo reglamentario, estar inhibido también deja huella en la reputación del club. En el ambiente del fútbol, figurar con sanciones abiertas suele generar desconfianza y obliga a dar explicaciones adicionales en cada negociación.

En Colón son conscientes de ese desgaste y consideran prioritario sacarse de encima una situación que hoy funciona como una “alerta” permanente para el mercado.

Un reclamo elevado y sin margen de negociación

La deuda con Espínola ronda los 400 mil dólares, una cifra importante para las finanzas actuales del club. Desde el entorno del futbolista la postura es firme: no habrá plan de pagos, lo que obliga a una cancelación directa.

Antes de las elecciones, José Alonso había sido claro al referirse al tema en LT10: “Una inhibición no se discute, se resuelve. Hay que ordenar y poner el dinero. Hoy lo financiero pesa más que lo económico”.

Resolver primero, proyectar después

Con varias negociaciones abiertas y la necesidad de reforzar el plantel, en Colón entienden que no hay margen para más demoras. El objetivo inmediato es uno solo: levantar la inhibición y dejar atrás un problema que condiciona el presente.

Si la sanción se desactiva en los próximos días, el Sabalero podrá encarar el mercado con otro respaldo y empezar a construir el futuro sin restricciones, sabiendo que antes de pensar en refuerzos debía ganar un partido clave en los escritorios.

