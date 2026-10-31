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El uno por uno de Colón en la victoria frente a Defensores de Belgrano

El Sabalero venció al Dragón por 2-0 y la figura terminó siendo Federico Lértora, aunque también es para destacar el rendimiento de Jerónimo Buosi

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 20:38hs
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El uno por uno de Colón en la victoria frente a Defensores de Belgrano.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El uno por uno de Colón en la victoria frente a Defensores de Belgrano.

Tomás Giménez (6): El arquero de Colón suma otra valla invicta, aunque en esta ocasión habrá que decir que tuvo una dosis de fortuna, ya que el equipo rival estrelló dos remates en el travesaño. Poco trabajo más allá de alguna pelota que atajó.

Mauro Peinipil (4): Cuando pasa al ataque lo hace sin criterio, se equivoca a la hora de ejecutar los centros y defensivamente muestra algunas distracciones.

Nicolás Thaller (5): Discreto rendimiento, sin cometer errores puntuales, intentando mostrarse expeditivo, pero con dificultades a la hora de salir jugando.

Federico Rasmussen (6): Es el defensor de mejor rendimiento, sobrio, juega con aplomo y mostrando seguridad. Es fundamental su presencia en la última línea.

Sebastián Olmedo (5): Está claro que juega en una posición que no lo beneficia y eso se nota. Aún así, en el primer tiempo generó la chance más clara para convertir con un remate de media distancia que se fue cerca del caño izquierdo.

Federico Lértora (7): El abanderado de Colón por entrega y determinación. Fue el que más empujó en la primera etapa y además aportó con varios quites en la zona media, posicionando al equipo en ataque.

Agustín Toledo (5): No llegó a zona de definición como en otros partidos. Es un jugador que siempre aporta en ataque, pero en este partido mostró más lucha que juego.

Emanuel Beltrán (4): Está claro que es lateral y que al ubicarlo como carrilero no rinde. Le cuesta con el balón en los pies y por eso no fue solución para desequilibrar por el carril derecho y por eso fue reemplazado.

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Julián Marcioni (6): Levantó su rendimiento en los últimos partidos, generó el penal con el que se abrió el partido y luego fue reemplazado para preservalo debido al desgaste físico.

Ignacio Lago (6): No estuvo tan claro como en otros partidos, intentó con centros y remates, pero lo más positivo fue la buena ejecución desde los 12 pasos para encaminar el triunfo.

Alan Bonansea (5): Le está costando llegar al gol y si bien su prioridad es convertir, no deja de ser importante el desgaste que realiza por todo el frente de ataque, aguantando de espaldas y aportando en el juego aéreo.

Jerónimo Buosi (7): Marcó un verdadero golazo para sentenciar el partido. Tuvo su bautismo de fuego y lo hizo con una notable definición desde afuera del área.

Conrado Ibarra (-): Le está costando poder desequilibrar cuando le toca jugar. Pese al contexto favorable con el que ingresó, no pudo imponer su velocidad.

Ignacio Antonio: Pocos minutos en cancha, ingresó con el partido absolutamente definido para aportar marca en la zona media buscando mantener el resultado.

Matías Muñoz (-): Ingresó junto a Antonio para darle movilidad al mediocampo en los minutos finales, cuando el rival intentaba llegar al descuento.

Colón Victoria Defensores de Belgrano
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