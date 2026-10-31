Colón venció a Defensores de Belgrano y saca chapa de candidato para afrontar el Reducido

El Sabalero extendió su invicto a siete partidos y superó al Dragón por 2-0 con un gol de penal de Ignacio Lago y un golazo de Jerónimo Buosi

Colón hizo los deberes, venció como local a Defensores de Belgrano por 2-0 y extendió su racha positiva, quedando 5° en la Zona A y arrancando el Reducido con ventaja deportiva para recibir a Midland.

Colón protagonizó un primer tiempo discreto, en donde manejó la pelota pero no tuvo claridad a la hora de generar opciones como para abrir el marcador.

El equipo dirigido por Iván Delfino empujó en ataque, pero no tuvo ideas y en consecuencia se fue a los vestuarios igualando 0-0 en un resultado que fue lógico por lo que sucedió en los primeros 45'.

La chance más clara para Colón llegó a los 22' con un remate desde afuera del área ejecutado por Sebastián Olmedo y que pasó cerca del caño izquierdo del arco defendido por Alejandro Medina.

En el inicio del partido, Defensores de Belgrano intentó ser protagonista, jugando en campo rival, pero con el correr de los minutos se fue diluyendo.

Los minutos pasaban y Colón no encontraba los caminos como para convertir el primer gol. A los 41' Alan Bonansea ganó de arriba, pero el cabezazo fue demasiado forzado y la pelota se fue por encima del horizontal.

El futbolista más destacado del equipo rojinegro en la primera etapa terminó siendo Federico Lértora, empujando al equipo en base a sacrificio y determinación.

Colón lo definió en el segundo tiempo

Para afrontar el segundo tiempo, Delfino no realizó cambios y el equipo sabalero salió más decidido que en el primer tiempo, generando en esos primeros minutos varios tiros de esquina.

El partido se jugaba en campo del elenco visitante y Colón buscaba el primer gol, mostrándose más activo que en la primera etapa intentando dejar una mejor imagen.

Pero como el gol no llegaba, Delfino decidió meter mano en el equipo y a los 13' decidió el ingreso de Jerónimo Buosi, en lugar de Emanuel Beltrán.

Pero segundos después, Defensores de Belgrano tuvo una chance inmejorable para convertir, pero el cabezazo de Enzo González se terminó estrellando en el travesaño.

Sin embargo, a los 24' Julián Marcioni fue derribado dentro del área y el árbitro Bruno Amiconi marcó la pena máxima. Y a los 25' Ignacio Lago con un remate de derecha estableció el 1-0.

Minutos después, Delfino dispuso la segunda variante, haciendo ingresar a Conrado Ibarra en lugar de Marcioni, para jugar por la banda izquierda.

Pero lo mejor estaba por venir, cuando a los 35' Jerónimo Buosi marcó un verdadero golazo, con un remate de media distancia que se metió en el ángulo izquierdo para desatar la fiesta y la emoción del joven delantero.

Sin jugar un gran partido, Colón en dos acciones y haciendo pesar la diferencia entre un equipo y otro, terminó liquidando el partido para llegar entonado al Reducido y continuar extendiendo la racha positiva.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez, 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Sebastián Olmedo; 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo; 8-Emanuel Beltrán, 10-Ignacio Lago, 11-Julián Marcioni; 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Diego Magallanes, 2-Gonzalo Gamarra, 6-Juan De Tomaso, 3-Martín Rodríguez; 11-Enzo González, 5-Agustín Benítez, 8-Ignacio Gutiérrez, 10-Lautaro Rodríguez; 7-Leonardo Landriel, 9-Joaquín Ardaiz. DT: Mariano Campodónico.

Goles: ST 25' Ignacio Lago (C), 35' Jerónimo Buosi (C).

Cambios: ST 13' Jerónimo Buosi x Beltrán (C), 20' Patricio Moyano x González (DB), Francisco Tcherkaski x Landriel (DB), 27' Conrado Ibarra x Marcioni (C), 34' Dilan Acosta x Benítez (DB), 37' Ignacio Antonio x Lértora (C), Matías Muñoz x Toledo (C), 41' Leandro Ciccolini x Ardaiz (DB), Nicolás Borsotti x Rodríguez (DB).

Amonestados: González, Gamarra (DB).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.