Burián fue el héroe y Colón se metió en cuartos de final de la Sudamericana

Colón nuevamente se puso la pilcha de equipo copero y en una definición para el infarto clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ganó en los 90' por 1-0 con gol de Christian Bernardi y en la definición desde los 12 pasos se impuso por 4-3, con Leonardo Burián como gran figura atajando dos remates.

Colón arrancó mejor el partido que Argentinos Juniors, desde la disposición táctica ejerció supremacía, pero le faltó potencia en ataque. Se perfiló mejor que su rival, sobre todo en la primera media hora, pero luego se fue diluyendo.

Fue un primer tiempo muy disputado, friccionado, pero mal jugado, al punto tal que no hubo situaciones de gol, quizás la más clara fue a los 39' con un remate de Raúl Bobadilla que controló Leonardo Burián.

El Bicho con la ventaja a favor no arriesgó y fue el Sabalero el que desde el inicio asumió el protagonismo. Adelantó a Alex Vigo por derecha, presionó bien arriba y el cotejo se jugó en gran parte en terreno del local.

Pero ese dominio del campo de juego y de la pelota, no lo logró traducir en situaciones de gol, al punto tal que no hubo remates al arco por parte de Colón. Argentinos se plantó bien en defensa y logró neutralizar a los puntas rojinegros.

El equipo conducido por Pablo Lavallén intentó jugar por abajo, en cambio su rival lo hizo a través de los pelotazos. En un estadio de dimensiones reducidas, el partido se apretó mucho en el medio y los espacios no sobraron.

El rendimiento de Colón fue de mayor a menor, dado que luego de los 30' el trámite se emparejó y el equipo que dirige Diego Dabove se adelantó un poco más y generó algunos tiros de esquina.

En la segunda etapa llegarían las emociones, ya que a los 7' Nicolás Leguizamón remató luego de un centro de Alex Vigo y el balón se estrelló en el travesaño, previo manotazo del arquero Lucas Chaves.

Fue el primer remate de Colón al arco y casi terminó en gol, pero a los 17' respondería el Bicho con un disparo desde afuera del área que rebotó en el travesaño cuando Leonardo Burián nada podía hacer.

El cotejo era parejo y Colón no encontraba respuestas en ataque, más allá de ese disparo de Leguizamón. Pero a los 23' llegaría al tan ansiado gol por la vía en que menos se imaginaba.

Tiro de esquina de Marcelo Estigarribia, la peinó Matías Fritzler en el primer palo y en el segundo solo Bernardi de cabeza estableció el 1-0. El viejo axioma de que dos cabezazos en el área termina en gol se ratificó en esa acción.

Embed #Video #SUDAMERICANAxESPN Christian Bernardi estaba por salir reemplazado y marcó el 1-0 (1-1 global) para Colón ante Argentinos Juniors en La Paternal. https://t.co/50D7bJX4pM — SportsCenter (@SC_ESPN) 19 de julio de 2019

Con la ventaja, el Sabalero retrocedió en el campo de juego, pero no sufrió sobresaltos en defensa y fue así que los 90' terminaron con el triunfo del Rojinegro que pegó en el momento justo, cuando parecía que el partido se le podía complicar.

En la serie desde los 12 pasos, emergió la figura de Burián, un auténtico especialista en atajar penales y Colón se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa. Un logro que parecía complicado de alcanzar, pero que lo hizo posible con una actitud distinta a la que mostró en Santa Fe.

El Sabalero sacó pecho y una vez más demostró que en el fútbol todo puede pasar, llegó al Diego Armando Maradona en desventaja, pero en base a carácter, temperamento y alguna dosis de fortuna revirtió la historia y se regaló un triunfo vital que puede servirle de despegue.

Ahora en cuartos espera rival, que saldrá de la serie que deben jugar la próxima semana el Zuliá de Venezuela ante Sporting Cristal de Perú. Pero esa será otra historia, hoy Colón disfruta de su mejor presente luego de un semestre sufrido.

Embed #Video #SUDAMERICANAxESPN Christian Bernardi estaba por salir reemplazado y marcó el 1-0 (1-1 global) para Colón ante Argentinos Juniors en La Paternal. https://t.co/50D7bJX4pM — SportsCenter (@SC_ESPN) 19 de julio de 2019

Síntesis

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Enzo Ybáñez; Victorio Ramis, Franco Moyano, Fausto Vera, Gabriel Hauche; Raúl Bobadilla y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emmanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Christian Bernardi, Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Goles: ST 23' Christian Bernardi (C)

Cambios: ST 19' Damián Batallini x Bobadilla (A), 27' Guillermo Ortiz x Alex Vigo (C), 31' Francis Mac Allister x Vera (A), 31' Tomás Chancalay x Leguizamón (C), 39' Fausto Montero x Ramis (A), 39' Guillermo Celis x Estigarribia (C).

Definición por penales: Colón 4-Argentinos 3. Para Colón marcaron: Chancalay, Aliendro, Rodríguez y Olivera, fallaron Ortiz, Fritzler y Bernardi. Para Argentinos anotaron: Montero, Hauche, Torrén y fallaron Silva, Batallini, en tanto que Burián le atajó sus disparos a Mac Allister e Ibañez.

Amonestados: No hubo

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: Diego Armando Maradona.