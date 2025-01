Castillo: "En Colón hubo una relajación de todos después de salir campeón"

Cristian Castillo le brindó una extensa entrevista a Bolavip, donde recordó su trayectoria, contó detalles de sus pasos por Colón, River e Independiente, además de la incómoda experiencia que vivió en Arabia Saudita.

Las frases más picantes del Golden Boys Castillo sobre Colón

En 1996, Colón apostó por el joven Cristian Castillo que se había destacado en Atlanta y así fue que el delantero llegó a la máxima categoría por primera vez en su vida: "Era todo desconocido, yo estaba muy feliz en Atlanta por haber conseguido el ascenso y encima arrancamos bien el torneo porque se mantuvo la base, se trajeron muy buenos jugadores y hacer que Atlanta juegue en Primera. En la segunda fecha me vienen a buscar y así llegué a Colón. No conocía mucho la ciudad, tampoco al club, era todo muy nuevo. Era el segundo año que estaba en Primera y la idea era salvarse del descenso. Por suerte tuve un gran técnico que me llevó de a poco. Después se formó un equipazo y se lograron cosas muy importantes. Estaba Ibarra, Medero, Castagno Suárez, Carucha Muller, Gorostidi, Saralegui. Era un grupo con hambre de gloria, con ganas de lograr cosas importantes".

Cristian Castillo destaca el Clásico santafesino por encima de otros. Cristian Castillo destaca el Clásico santafesino por encima de otros.

Luego de hablar de sus pasos por River, Olimpo y Arabia Saudita, se lo consultó por su estadía en Independiente, y tras referirse a la situación en la que se encontró en dicho club, Cristian Castillo destacó: "... había como una relajación general de todos. Después de salir campeón, es como que todos se relajaron. Es lo que le está pasando Colón ahora. No se tomó como una etapa de crecimiento".

Castillo y las ganas de volver a Colón

Sobre si en un futuro le gustaría volver a Colón, Cristian Castillo reveló: "Ahora disfruto de la familia, de mis amigos y en un futuro no tan lejano me gustaría poder hacer algo en Colón, es algo pendiente que tengo. Me gustaría ser manager o Director Deportivo, ya lo estamos armando con gente amiga del club que tenemos la idea de poner de vuelta a Colón que es donde tiene que estar, que es en lo más alto. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones y ojalá podamos estar en el club. Necesito poder devolverle algo de todo lo que me dio".

LEER MÁS: "Siempre tuve ganas de volver a Colón y por suerte ahora se pudo dar"

Y sobre lo que siente cuando los hinchas de Colón le brindan su afecto, Cristian Castillo indicó: "Me siento orgulloso porque es un club en que todo cuesta. Me recibieron, me hicieron familia y, junto a un grupo de compañeros del 96 al 98 logramos cosas muy importantes. Peleamos un campeonato con River, clasificamos por primera vez en la historia del club a la Copa Libertadores. Con el paso del tiempo, creo que ese fue el puntapié para todo lo bueno que vino después. Me siento parte de la familia de Colón y que los hinchas me tengan en esa consideración me pone muy feliz".