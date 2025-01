"Siempre tuve ganas de volver a Colón y por suerte ahora se pudo dar"

¿Vuelve a Colón? Farioli no pasó la revisión médica en Alianza Lima y se cayó su pase

Brian Negro: "Colón es un club grande y por eso no dudé en venir"

Marcos Díaz y su alegría por volver a Colón

"Siempre estaban las ganas de poder volver y se dio justo en el momento que yo podía decidir. La verdad que estoy feliz por volver a estar en Colón. Esperaba esta oportunidad y cuando se me presentó no lo dudé. Soy consciente de lo que puedo ayudar, con un plantel que tiene muchos jóvenes y me gusta ese desafío", comenzó diciendo.

Consultado por su salida de Colón al no lograr atajar dijo: "Soy uno más de tantos, pasa en muchos clubes y con distintos futbolistas, pero siempre dije que voy a estar eternamente agradecido a Colón. Porque me formó como jugador y me dio la chance de jugar, además de que soy hincha y por eso estoy feliz de volver".

"A Colón siempre lo seguí, porque soy hincha, la B Nacional es complicadísima, uno ya lo vivió y sabía que al equipo le podía costar, pero no pensé por la situación que atraviesa el club. Quería volver porque soy hincha y quiero lo mejor para el club y obviamente poder ascender. Sé lo que puedo ayudar al club adentro y afuera de la cancha", manifestó el arquero.

Por último Díaz afirmó: "Yo quería afianzarme en Colón, lamentablemente lo logré en otros clubes pero hoy tengo la suerte de volver y aportar mi granito de arena al club que tanto quiero. Como hincha tengo dar el 200% en vez del 100%, pero lo tomo con tranquilidad y disfruto de este momento".