Durísima crítica de Javier Castrilli al arbitraje de Andrés Merlos, que no le cobró un penal clarísimo a Colón. pic.twitter.com/rfkpYP3szB — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 21, 2020

"Fijate la reiteración de la jugada, esto fue una constante durante todo el partido de Merlos contra Colón", enfatizó el ex árbitro en ESPN mostrándole a Mariano Closs una jugada ocurrida el sábado pasado en el Nuevo Gasómetro a los 6 minutos cuando el defensor del Ciclón Federico Gattoni le dio un topetazo dentro del área al futbolista del Sabalero Christian Bernardi.

Pero eso no fue todo porque Castrilli no solo lo consideró un error que perjudicó a Colón sino que vio algo más y le mandó un duro mensaje al árbitro en cuestión: "Merlos, por favor: ¿Cuándo te vas a equivocar en contra de los poderosos?".

https://twitter.com/castrillijavier/status/1340427899464257545 El penal que Merlos no le dió a Colón es tremendo... a los 5 minutos del partido... claro ahora gana San Lorenzo... — Javier Castrilli (@castrillijavier) December 19, 2020

Vale recordar que en conferencia de prensa, Eduardo Domínguez también se refirió al polémico arbitraje de Andrés Merlos, que perjudicó claramente a Colón, según su entender y el de diversos especialistas, y apuntó: "No vamos a echar excusas, la gente de afuera a veces no entiende lo que pasa adentro, y las sensaciones que produce. Lo que me es raro que luego del partido hay un penal claro, hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron en el primer tiempo, ni siquiera la televisión lo repitió, jugar contra las corporaciones es difícil".