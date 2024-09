Chaco For Ever sacó a la venta entradas para hinchas de Colón

Chaco For Ever recibirá el sábado 5 de octubre a Colón y la dirigencia chaqueña puso a la venta entrada para hinchas visitantes. Mirá cómo es el sistema

Como sucedió en Madryn, Colón podrá tener hinchas el 5 de octubre en su visita a Chaco For Ever.

La primera salida de Diego Osella con Colón será precisamente a Resistencia para enfrentar a Chaco For Ever, elenco con el que arrancó este temporada y se fue en malos términos.

Y es que desde este miércoles 25 de septiembre, la dirigencia chaqueña sacó a la venta boletos para los hinchas del conjunto santafesino que quieran viajar el sábado 5 de octubre.

Aún no se oficializó el horario del compromiso válido por la fecha 35 de la zona B, a desarrollarse en el estadio "Juan Alberto García".

Considerando que la disponibilidad de tickets es limitada, las entradas estarán a la venta exclusivamente online ingresando en https://portal.ourclub.io/chacoforever.

Los simpatizantes que quieran adquirir los tickets, deberán registrarse previamente en el portal, e ingresar sección "EVENTO" "CHACO FOR EVER VS. COLON" "PREFERENCIAL VISITANTE".

En cuanto a la política de ingreso, todos los hinchas deberan tener su ticket y DNI para ingresar sin excepcion. Y está prohibido el ingreso con banderas.