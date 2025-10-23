Se frenaron las rescisiones de contrato en Colón por los problemas financieros

Tras las salidas de Soñora y Barreto, la dirigencia de Colón avanzó para acordar más rescisiones de contrato, pero se complicó todo por la deuda salarial

En Colón las negociaciones para rescindir contratos se encuentran prácticamente frenadas debido a los problemas financieros y al atraso salarial que ya genera malestar dentro del plantel. El último pago fue un 20% de julio , por lo que se vienen las vacaciones y los jugadores esperan irse con algo más.

Hasta el momento, los únicos futbolistas que firmaron su salida fueron Joel Soñora y José Barreto, quien se despidió y dejó un mensaje en sus redes sociales. Hubo además charlas con Cristian García, quien cambió su postura y aceptó la posibilidad de rescindir su contrato, pero aún no hay acuerdo en lo económico, ya que también espera que su situación salarial sea regularizada antes de cualquier trato.

En el resto del plantel, la mayoría de los futbolistas no está dispuesto a resignar dinero con dos meses de contrato todavía por delante. Esto dejó a la dirigencia estancada en las negociaciones, sin margen para avanzar con rescisiones masivas.

No hay más rescisiones de contrato por ahora en Colón.

Las rescisiones de contrato, frenadas en Colón

El origen del problema es principalmente financiero: aunque Colón tiene dinero por cobrar de Platense, aún no se hizo efectivo, lo que generó un desajuste en la tesorería. De esta manera, la dirigencia se ve obligada a hacer verdaderos malabares económicos para cumplir con los compromisos y, al mismo tiempo, planificar el cierre de la temporada para el olvido en todo sentido. Encima los ingresos están a pique al no haber ya actividad

El panorama es delicado y obliga al club a buscar soluciones rápidas si quiere mantener la paz social dentro del plantel y garantizar que los jugadores puedan percibir lo adeudado antes del inicio de las vacaciones y el cierre de contratos.