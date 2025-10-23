Uno Santa Fe | Colón | Colón

El nuevo juvenil que podría firmar su primer contrato en Colón

Tras confirmarse los primeros contratos de Jonás Ravano y Lautaro Gaitán, Colón estaría ahora tras los pasos de otro juvenil de la reserva

23 de octubre 2025 · 16:29hs
Luego de que Colón confirmara hace unos días la firma de los primeros contratos para el defensor Jonás Ravano y el volante central Lautaro Gaitán, la dirigencia iría por otro juvenil que asoma en la puerta grande del profesionalismo. Es más, estuvo cerca de debutar en la pasada Primera Nacional con Martín Minella.

Se trata del mediocampista paranense Máximo Johnston. Un todoterreno que el club quiere asegurar para el futuro. Tiene 20 años y es un pieza silenciosa y determinante en la reserva, que este miércoles perdió en el Brigadier López ante Boca, en un resultado que terminó siendo demasiado castigo.

Máximo Johnston, otro posible primer contrato en Colón

Johnston es de esos jugadores que entienden el juego: puede moverse por el sector derecho o como interno, combina despliegue con precisión y se ganó el respeto dentro del vestuario.

Máximo Johnston, otro apuntado para firmar primer contrato en Colón.

Máximo Johnston, otro apuntado para firmar primer contrato en Colón.

La idea de la comisión directiva es cerrar su vínculo cuanto antes. No solo por mérito deportivo, sino también como parte de una estrategia más amplia: consolidar el patrimonio futbolístico de la institución antes de las elecciones del 30 de noviembre. En tiempos de incertidumbre y transición, blindar a las promesas propias es casi una obligación.

Johnston es un nombre que suena con fuerza hace rato. Su crecimiento sostenido y su madurez competitiva lo acercan al salto que tantos esperan. Si nada se interpone, el entrerriano se sumará pronto a la lista de pibes que empiezan a escribir su capítulo en el Colón que viene.

