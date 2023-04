Chicco: "Es importante crecer de atrás para adelante"

Entonces, de movida tiró: "No voy a hablar de los árbitros porque no me corresponde, no fue de los más lindos partidos el primer tiempo, no tuvimos eficacia, esta vez no entró la pelota, nosotros tuvimos un mano a mano en el primer tiempo y el tiro libre de Meza. Fuimos superiores, con buen manejo de pelota, tener el arco en cero es positivo, siempre salimos a ganar. Hay que laburar para el próximo partido".