Garcés insiste: "Somos Colón, tenemos que ir al frente"

Más adelante admitió que "nos faltó el detalle final, situaciones generamos, la llevamos de un lado al otro, Nacho (Chicco) no tuvo intervención, somos Colón, un equipo grande que tiene que ir a ganar en cualquier cancha".

Intentó no ir tanto a fondo como Gorosito pero del arbitraje detalló: "El penal no cobrado, la plancha a Wanchope, soy reiterativo, la duda es contra de Colón. Es la autoridad y hay que respetarla".

LEER MÁS: Perlaza, uno de los puntos altos de Colón ante Platense

Y en relación a los motivos por los cuales no puede ganar el conjunto sabalero, Garcés disparó: "Desde que está Pipo son detalles que en el fútbol argentino, con un gol se te hace difícil empatarlo. No nos vamos a agarrar de los fallos arbitrales, estamos para trabajar, si no nos cobra el árbitro o el VAR no podemos hacer nada. Es una lástima no ganar en esta cancha, sentimos que dejamos dos puntos".

Antes de subirse al micro, subrayó con mucho énfasis: "Somos Colón, tenemos que ir al frente, ganar, hacemos todo lo que podemos, buscamos de mil maneras, si no lo agarraban a Pierotti seguramente llegaba el gol. Por otra parte, que mantengamos el arco en cero es importante, eso nos propusimos, estar finos y rápidos, a nosotros nos da mucha confianza. Al final sentí un cabezazo muy fuerte, un mareo en ese momento pero estoy bien".