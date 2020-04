"Por ahora estoy terminando mi contrato en Barrancas Central y no sé que haré después. Tengo buena llegada a Román (Riquelme) y en el último tiempo vengo hablando con él. Así que veremos", reconoció el actual jugador de Barrancas Central, Clemente Rodríguez, que suena para trabajar en Boca. En diálogo con Radio Gol 96.7, el defensor también habló de lo que fue su paso por Colón y de Alex Vigo, con quien compartió plantel y sería pretendido por River y Palmeiras de Brasil.

Inicialmente, Clemente Rodríguez admitió que, pese a todo, sembró un grato sentimiento de su paso por el Sabalero: "De Santa Fe me fui con un cariño grande. La gente me trató siempre bien y nunca tuve problemas con nadie. Eso sin dudas me llegó y la verdad no lo paso por alto".

También reconoció que siguió en todo momento a Colón, sobre todo en la campaña de la Copa Sudamericana, con arribo a la final única en Asunción: "Fue una lástima, porque hizo un esfuerzo muy grande y quizás mereció un poco más. Pero son finales y todo se define en los mano a mano e Independiente del Valle fue más. De todas maneras, lo que hizo el equipo fue increíble".

Luego, Clemente Rodríguez no le esquivó al presente, que lo tiene peleando por la permanencia: "Colón no está en una situación fácil, pero se sabe que siempre hay revancha y hay que estar tranquilidad y tener fe que se puede revertir. (Eduardo Domínguez) es un gran entrenador y seguro elegirá lo mejor para intentar sacar a Colón de esta situación y devolverle la imagen del equipo que peleaba siempre arriba. Lo puede lograr y eso quedó demostrado antes".

Clemente Rodríguez (1-1) Colón SF vs Tigre | Fecha 2 - Superliga Argentina 2018/2019

En otro tramo, reconoció que le faltaron oportunidades: "Yo me fui bien. No tuve dramas con nadie. Siempre mantuve una buena relación. Fue una lástima, porque quería quedarme. Si bien es cierto que no tenía continuidad, me sentía bien. Quizás me faltaron más oportunidades. No fue por una decisión de los dirigentes sino más bien del entrenador. Fueron cuatro años muy lindos que disfrute y viví a pleno. Tengo muchos amigos y eso es impagable. Soy muy humilde y eso creo que la gente lo vio".

En el final, hizo énfasis en Alex Vigo, que estaría en el radar de River y Palmeiras de Brasil: "Tiene que estar tranquilo. Solo tiene que pensar en jugar y agarrar más confianza. Tiene un futuro enorme. Me tocó ser compañero y decirle algunas cosas cuando me preguntaba. Primero debe pensar en Colón y después esperar cuando lleguen las ofertas. Está creciendo y debe ir de apoco. No tiene que apurarse".