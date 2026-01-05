Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón puso toda la carne al asador por Alan Bonansea y confía en que este lunes llegue la respuesta final. Hay optimismo, aunque el delantero analiza otras propuestas del país y del exterior.

5 de enero 2026 · 10:52hs
Colón pisó el acelerador a fondo en el mercado de pases y puso el foco en un nombre que el cuerpo técnico considera determinante: Alan Bonansea. Tras semanas de charlas silenciosas y gestiones prolongadas, la dirigencia rojinegra le acercó al delantero una oferta fuerte, que espera tener respuesta este lunes, señalado internamente como el Día D.

La expectativa es alta. Si bien el atacante evalúa alternativas en el fútbol argentino e incluso sondeos del exterior, en Santa Fe confían en que la propuesta sabalera termine inclinando la balanza.

Una negociación extensa, pero bien encaminada

El interés por Bonansea no es nuevo. Desde que terminó la temporada, Colón lo marcó como objetivo central para reforzar el ataque. Las conversaciones avanzaron con cautela, sabiendo que se trataba de uno de los delanteros más buscados de la Primera Nacional.

En ese recorrido, el Sabalero tuvo que competir con ofertas seductoras y con el deseo del jugador de dar un salto de categoría. Sin embargo, el proyecto deportivo, la ambición de pelear arriba y el peso específico del club jugaron a favor.

El nueve que pidió Medrán

Para Ezequiel Medrán, Bonansea es el perfil ideal: un delantero con experiencia en la categoría, presencia en el área y gol sostenido. El DT fue claro al señalar que necesitaba un “9” probado, capaz de marcar diferencias en un torneo largo y exigente.

Por eso, Colón no dudó en avanzar con decisión cuando vio la posibilidad concreta de sumarlo.

Números que explican el interés

La última temporada de Bonansea en Patronato respalda cada llamado y cada propuesta que recibió:

Temporada 2025 – Patronato

-Primera Nacional:

Partidos: 31

Goles: 11

Asistencias: 2

Minutos: 2.758

-Reducido:

Partidos: 1

Minutos: 90

-Totales:

-Partidos: 32

-Goles: 11

-Asistencias: 2

-Minutos: 2.848

-Promedio: un gol cada 259’

Cifras que lo ubican entre los delanteros más confiables del campeonato.

Una sociedad que ilusiona

Si se confirma su llegada, Bonansea podría reencontrarse con Julián Marcioni, con quien compartió ataque en Patronato. Una dupla que supo entenderse dentro del área y que Medrán imagina como una alternativa fuerte para el nuevo Colón.

Mientras se aguarda la respuesta del goleador, Colón también avanza por otros nombres: Matías Muñoz y Federico Lértora aparecen en una situación similar, con ofertas sobre la mesa y negociaciones abiertas.

Pero sin dudas, Bonansea es la carta más fuerte. Si este lunes llega el sí, el Sabalero dará un paso decisivo en el armado del plantel y reforzará una zona clave para ilusionarse con ser protagonista en la próxima Primera Nacional.

