Peinipil, en el radar: Colón busca una solución para la banda derecha

En la planificación del nuevo plantel, Colón marcó con claridad algunas prioridades y una de ellas pasa por el sector derecho del campo. En ese contexto, el nombre de Mauro Peinipil comenzó a ganar terreno como una de las alternativas que la dirigencia analiza para reforzar una zona clave del equipo.

El futbolista pertenece a Independiente Rivadavia de Mendoza y se desempeña tanto como lateral derecho como volante por la banda, una condición que resulta especialmente valorada en el armado del plantel por la posibilidad de ofrecer distintas variantes tácticas.

De Puerto Madryn al fútbol grande

Nacido en Puerto Madryn el 3 de abril de 1999, Peinipil construyó su carrera desde abajo. Se formó en Deportivo Madryn, donde tuvo su estreno profesional en 2018, cuando el club militaba en el Federal A. Con el paso de las temporadas fue ganando continuidad y protagonismo, hasta convertirse en parte del equipo que consiguió el ascenso en 2021.

Ese proceso le permitió sumar rodaje, adaptarse a distintos contextos competitivos y llamar la atención de equipos de categorías superiores.

Una experiencia en Primera que dejó huella

El buen rendimiento en el sur le abrió la puerta a la Primera División. En diciembre de 2022 fue cedido a Barracas Central para afrontar la temporada 2023, donde logró consolidarse dentro de la rotación del plantel.

Durante ese ciclo llegó uno de los momentos más destacados de su carrera: el gol ante River Plate, convertido el 1 de julio de 2023, en el triunfo 2-1 del Guapo. Una acción que lo puso en el centro de la escena y reafirmó su capacidad para responder en partidos de alta exigencia.

Presente mendocino y proyección

Tras su paso por Barracas, Peinipil continuó su carrera en Independiente Rivadavia, donde actualmente compite en la máxima categoría. Su presente activo y su conocimiento del ritmo de Primera lo posicionan como un jugador con margen de crecimiento y condiciones para adaptarse rápidamente a un nuevo desafío.

En Colón valoran especialmente su despliegue físico, su ida y vuelta constante y la posibilidad de utilizarlo en más de un rol, cualidades que explican el interés concreto.

Un recorrido que respalda el interés

A lo largo de su carrera, Peinipil acumuló una cantidad importante de partidos oficiales:

-Deportivo Madryn: 109 encuentros y 3 goles

-Barracas Central: 18 partidos y 1 gol

-Total: 91 partidos oficiales y 4 goles

Mientras el mercado de pases sigue su curso, Colón analiza cada movimiento con lupa. Mauro Peinipil aparece como una opción firme para cubrir una necesidad específica, en una negociación que podría tomar mayor fuerza en los próximos días.