Colón, sin acuerdo por la continuidad de Juan Pablo Álvarez

LEER MÁS: Colón tendrá que seguir esperando por Sebastián Prediger

De esta manera, José Vignatti viajó a Buenos Aires con varios frentes por resolver, entre ellos la negociación con Eduardo Spinoza, presidente de Banfield. El titular de Colón llevó una propuesta de compra de una parte de la ficha de Juan Pablo Álvarez, en un monto cercano a los 600.000 dólares.

JuanÁlvarez.jpg El golazo de Juan Pablo Álvarez para el 1-0, en ese momento, de Colón ante Barracas Central, quedó entre los tres mejores de mayo. Prensa Colón

Julio Falcioni se expresó en los últimos días, en diálogo con LT10 (AM 1020), sobre la situación de Juan Pablo Álvarez, y remarcó: "Ya pasó la fecha en la que Colón podía hacer uso de la opción y debe presentarse a entrenar el 1 de julio. Hablé con José (Vignatti) hace unos días, pero es una decisión más directiva que del técnico. Me gustaría que Juan Pablo volviera para encarar el próximo semestre, pero no me meto en las tratativas. No puedo decir más al respecto, solo que tiene que volver".

LEER MÁS: Gorosito ya puede contar con Goltz y Delgado en Colón

"Hoy me sirve para Banfield, pero todo dependerá después en las negociaciones y también en lo que decida el jugador. No hablé con Juan Pablo. No lo haré hasta que no vuelva. Ahora no, porque no sé cómo terminará la situación. Me gustaría contar con Álvarez. Lo hice debutar hace seis años. Yo aconsejo para determinadas negociaciones, pero después miro desde afuera. En mi caso, me gustaría contar con el jugador", sentenció el Emperador.

Por lo que se pudo saber, en el encuentro que hubo entre Vignatti y Spinoza estuvieron lejos del acuerdo, ya que lo ofertado por Colón para comprar parte de la ficha de Juan Pablo Álvarez no fue lo que pretende Banfield, con lo cual en estas condiciones planteadas la operación no se realizará, y el jugador tendrá su último partido el próximo domingo ante Rosario Central.