Colón acumuló su segunda derrota ante Defensores

Colón no pudo escaparse de sus perseguidores al perder 1-0 ante Defensores de Belgrano en el cierre de la 15ª fecha.

A los 3' el Dragón tuvo la primera clara en un mano a mano donde Sayago le ganó a Lópes, pero encontró atento al golero santafesino. Ese ritmo e intensidad se extendió hasta los 10', siempre con el equipo de Mayor más adelantando y buscando el primer gol.

En 15', un gran desborde de Aguirre obligó a otra buena intervención de Vicentini pero en la contra, el equipo de Delfino tuvo la apertura aunque Guille levantó su remate en el área chica. Y fue el puntero el que tuvo el gol, porque un pelotazo a las espaldas de los marcadores dejó solo a Jourdan que levantó su tiro por arriba del horizontal.

¡Golazo de Defensores! Apareció Ezequiel Aguirre y convirtió de cabeza para la victoria parcial del Defe.

Defensores llegó al gol a los 32', luego de una primera jugada donde pidieron penal pero en la acción siguiente, un centro al corazón del área encontró la cabeza del Topo Aguirre, que agarró adelantado a Vicentini y desató la locura en el Bajo Nuñez.

Lo que vino hasta el final de la etapa fueron varios pelotazos de Colón al área de Pietrobono para buscar a Toledo, o algunas gambetas de Talpone, con Defensores al acecho para extender la ventaja. Fue 1-0 merecido para un equipo que lo buscó y en la efectividad de Aguirre produjo el desequilibrio.

Con garra y sin fútbol, el Sabalero no lo pudo empatar

Con los mismos intérpretes salió a jugar Colón el segundo tiempo, acosado por su rival que en los 5' iniciales buscó extender la diferencia. Sin mover el banco, por los laterales la visita sufría y Salto contó con un tiro libre a los 14' para el 2-0 pero su tiro no tuvo dirección.

En 20' ingresó Axel Rodríguez por Jourdan, con lo cual Colón ya fue decididamente a buscar el empate pero muy desprotegido en cada contra de un adversario que defendía muy bien la ventaja mínima.

Un tiro libre a los 32' de Guille pudo desembocar en el empate, pero luego de una serie de rebotes, Defensores pudo rechazar. Esa recta final estaba bien marcada: entre el nerviosismo de Colón contra el anfitrión que se paró de contra pero le faltaba la estocada definitiva.

Los últimos minutos con una catarata de cambios, tampoco le dieron la posibilidad a Colón de igualar el partido. Tal vez la más clara en esa sucesión de pelotazos al área de Pietrobono la tuvo Leguizamón pero el golero respondió bien tirado sobre su palo izquierdo. Al igual que en Mendoza, al Sabalero lo limitaron y nuevamente mordió el polvo en este certamen.

SÍNTESIS

DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Gustavo Mendoza, Leandro Martínez Montagnoli, Juan De Tomaso, Fabián Sánchez; Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Claudio Salto, Brian Gómez; Ezequiel Aguirre y David Sayago. DT: Carlos Mayor.

COLÓN: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Braian Guille y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Gol: PT 32' Ezequiel Aguirre (DF)

Cambios: PT 18' Gonzalo Aquilino x David Sayago (DB); ST 20' Axel Rodríguez x Federico Jourdan (C); 29' Patricio Moyano y Mauro Bogado x Agustín Benítez y Claudio Salto (DF); 33' Agustín Massaccesi y Facundo Pereyra x Ezequiel Aguirre y Brian Gómez (DB); 34' Christian Bernardi y Nicolás Delgadillo x Braian Guille y Nicolás Talpone (C); 38' Alexis Sabella y Nicolás Leguizamón x Ignacio Lago y Sebastián Prediger (C).

Amarillas: Bogado, Aquilino (DF); Herrera, Lópes (C)

Estadio: Juan Pasquale.

Arbitro: Pablo Dóvalo.