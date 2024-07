Colón, alerta: Alavés quiere llevarse ahora a Facundo Garcés

No hay más excusas, Delfino tiene todo para que Colón juegue mejor

Facundo Garcés, una vez consumado el descenso de Colón, tomó la decisión de partir a España. Incluso, cuando se le frustró esta posibilidad, el excapitán tomó la decisión de no ponerse la rojinegra en el Torneo de la Primera Nacional, en una postura que fue muy criticada por los hinchas, sobre todo por cómo siempre se brindó por los colores y por la pertenencia que siempre dijo tener.

El inconveniente para la salida de Facundo Garcés de Colón

Esta dirigencia de Colón en ningún momento se opuso a la salida de Facundo Garcés, pero se encontró con una situación heredada de la Comisión Directiva anterior, y que tenía que ver con el compromiso asumido con Lescano, quien debería recibir 1.000.000 de dólares al momento de su partida.

GarcésColón.jpg Garcés llegó a 100 partidos con Colón, fue capitán y su equipo ganó con valla invicta a Banfield.

Esto generó que el jugador no solo salga a criticar a la dirigencia que condujo José Vignatti sino también a la actual de Víctor Godano, que en contrapartida le había conseguido la chance de recalar en Lanús, un club con gran vidriera, que sería el escaparate propicio para contentar a todas las partes.

Sin embargo, Facundo Garcés le bajó el pulgar a esta posibilidad y prefirió trabajar por su cuenta en Santa Fe, esperando al próximo mercado de pases, es decir al actual que se está desarrollando en España. Pero nada cambió, como lo dejó en claro el tesorero Adrián Temporelli en diálogo con varios medios de la ciudad.

Facundo Garcés estampó la firma con Alavés

En las últimas horas se conoció que Facundo Garcés firmó contrato con Alavés, más allá que se desconocen los términos del mismo. El jugador recién estará liberado para salir en calidad de libre en febrero de 2025, y más allá de las diferentes alternativas, ninguna convenció a los dirigentes de Colón para darle vía libre a su salida en este momento.

Sin embargo, Alavés insiste ya que pretende contarlo para el arranque de la temporada, con lo cual según se pudo conocer se están estudiando las alternativas legales para que Colón no tenga ningún tipo de inconveniente a futuro con Pascual Lescano, más allá de todos los que tuvo con este empresario en los últimos meses.

Si bien parece toda una quimera que Facundo Garcés sea habilitado a salir, si no aparece el millón de dólares para resarcir a Lescano, Alavés no baja los brazos, ante la mira de los dirigentes de Colón, a los que no los urge la chance de darle un corte a esta situación, debido al escaso o nulo rédito económico que tendrían.