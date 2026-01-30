Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

El club difundió un mensaje institucional donde resalta el rol de sus hinchas y confirmó una actualización en la escala de cuotas societarias.

30 de enero 2026 · 13:39hs
Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón publicó un mensaje dirigido a su comunidad en el que reafirma la importancia del vínculo entre la institución y su gente. A través de sus redes sociales, el club comunicó además que desde febrero entrará en vigencia una actualización en los valores de la cuota societaria.

Colón y sus socios: mensaje de pertenencia

Bajo la consigna “Colón es por su gente”, la institución santafesina destacó el acompañamiento constante de sus hinchas y socios en cada etapa. El mensaje pone el foco en el sentido de pertenencia y en el rol fundamental que cumplen quienes sostienen al club día a día. Desde la entidad remarcaron que ser socio es formar parte activa, colaborar con el crecimiento institucional y mantener vivo el lazo que une al Sabalero con su comunidad.

Junto al mensaje, Colón informó que habrá nuevos valores en la cuota social a partir de febrero, con una escala diferenciada según cada categoría de socio. La actualización fue presentada como una medida necesaria para acompañar el funcionamiento cotidiano de la institución. En las imágenes que acompañaron la publicación se detallan los importes correspondientes a cada tipo de afiliado, en un esquema que apunta a ordenar y sostener la estructura económica del club.

Cómo obtener más información para asociarse

El club invitó a quienes deseen sumarse o consultar detalles sobre la nueva escala a acercarse a la sede social o comunicarse telefónicamente a los canales oficiales de atención

