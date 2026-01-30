Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sigue en el mercado de pases y busca un enganche para Medrán

Pese a los 16 refuerzos encaminados, el cuerpo técnico no quedó conforme con la pretemporada y analiza sumar un jugador que genere juego en Colón.

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 13:19hs
Prensa Colón

El rendimiento de Colón en los amistosos de preparación dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico. Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto coinciden en que el equipo aún necesita mayor claridad con la pelota, por lo que el club continúa activo en el mercado de pases en busca de una pieza clave.

Colón en el mercado de pases: no se retira

Aunque el Sabalero ya suma 14 incorporaciones confirmadas y tiene otras dos al caer, la dirigencia entiende que el plantel todavía puede potenciarse. El próximo lunes arribarán a Santa Fe Agustín Toledo y Federico Rasmussen, quienes deberán realizarse la revisión médica antes de firmar sus contratos. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el libro, en el mundo rojinegro reconocen que Colón va por un refuerzo más, que sería el número 17 del actual mercado.

LEER MÁS: Colón acelera: Toledo y Rasmussen llegan el lunes para reforzar el plantel

El pedido de Medrán: un enganche para generar juego

El perfil que se busca está claro: un futbolista capaz de generar juego, asumir la conducción y aportar pausa y creatividad en los metros finales. La intención es sumar un enganche o volante ofensivo que le dé al equipo una alternativa distinta en la construcción. Durante la pretemporada, el equipo mostró pasajes de incomodidad con la pelota, abusando del pelotazo largo y salteando líneas, una característica que no se asocia con la idea futbolística que históricamente proponen los equipos de Medrán.

Los encuentros amistosos dejaron en evidencia que el equipo aún está en proceso de armado. Más allá de la cantidad de refuerzos, la fluidez en el juego no terminó de aparecer, y eso encendió una señal de alerta puertas adentro. Tanto Medrán como Colotto consideran que, con un jugador que ordene y piense el ataque, el equipo podría dar un salto de calidad y ajustarse mejor al modelo que pretenden consolidar de cara a la competencia oficial.

Con una base renovada y varios nombres de experiencia en la categoría, Colón encara la recta final del mercado con una consigna clara: sumar calidad antes que cantidad. La llegada de un enganche aparece como la última pieza para terminar de moldear un plantel que apunta a ser protagonista.

