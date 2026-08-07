Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1: fecha, horarios y detalles del GP de Países Bajos

Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 tras el descanso de verano europeo. Buscará mejorar junto a Alpine y sumar puntos importantes.

Franco Colapinto volverá a ponerse al volante de su Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Países Bajos, competencia que marcará el reinicio del campeonato luego de la pausa veraniega. El argentino afrontará una nueva oportunidad en el circuito de Zandvoort, donde intentará dejar atrás un complicado paso anterior y mejorar sus resultados.

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La agenda completa del GP de Países Bajos

La actividad en el trazado neerlandés comenzará el viernes 21 de agosto con la única sesión de entrenamientos libres, programada para las 7.30 de Argentina. Más tarde, desde las 11.30, se realizará la clasificación para la carrera Sprint.

El sábado 22 llegará el momento de la Sprint, que se pondrá en marcha a las 7.00, mientras que posteriormente se llevará adelante la clasificación para la competencia principal del domingo.

La carrera del Gran Premio de Países Bajos será el domingo 23 de agosto desde las 10.00 de Argentina.

Un circuito exigente para la vuelta de la categoría

La competencia se disputará en Zandvoort, un histórico escenario ubicado cerca del mar del Norte que volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2021. El circuito cuenta con 4,259 kilómetros de extensión y 14 curvas, con sectores caracterizados por sus grandes peraltes y diferentes alternativas de trazada.

La pista presenta dificultades especiales para los pilotos debido a su diseño angosto y veloz, donde conseguir una buena posición en clasificación suele ser fundamental por las pocas oportunidades de sobrepaso durante la carrera.

Además, las condiciones climáticas pueden jugar un papel importante. El viento y la arena proveniente de la zona costera pueden afectar el agarre del monoplaza y obligar a los equipos a realizar ajustes en la configuración.

Colapinto busca una nueva oportunidad con Alpine

Luego de una primera parte de temporada irregular para Alpine, el piloto argentino intentará aprovechar esta nueva fecha para mostrar una mejor versión y continuar ganando experiencia dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El desafío en Países Bajos será una prueba importante para Colapinto, que buscará sumar un resultado positivo y comenzar con el pie derecho la segunda mitad del campeonato.