El Sabalero igualó 0-0 ante el Gallo y de esta manera, tendrá que vencer en el cotejo de vuelta para meterse en las semifinales del Reducido

Colón no se pareció en nada al equipo de los últimos partidos y terminó empatando 0-0 ante Deportivo Morón. El equipo estuvo impreciso, muy apurado y confundió los caminos para llegar al gol.

Terminó siendo una actuación deslucida del elenco que conduce Iván Delfino. Y si bien manejó casi siempre el balón, no supo cómo inquietar al Gallo, que terminó disponiendo de las chances más claras para convertir.

Un primer tiempo de ida y vuelta

La primera acción clara para abrir el marcador fue para Deportivo Morón a los 6' cuando Emanuel Iñiguez metió un centro desde la derecha y Santiago Kubiszyn cabeceó dentro del área para propiciar una tapada estupenda de Tomás Giménez.

En la contra Colón atacó por el sector izquierdo y el que terminó probando fue Julián Marcioni con un remate que se fue por encima del horizontal.

Cuando se jugaban 10' Darío Sarmiento encaró por derecha y metió un buen centro que por muy poco Alan Bonansea no alcanzó a conectar y el balón se fue por el fondo de la cancha.

Colón era el que proponía y Deportivo Morón apostaba por replegarse y salir de contra. A los 13' Ignacio Lago ejecutó un remate de media distancia que se desvió en un rival y la pelota se fue al tiro de esquina.

El elenco sabalero se mostraba activo de tres cuartos de cancha hacia adelante, con mucha movilidad y buscando jugar por abajo, complicando al Gallo sobre todo cuando atacaba por izquierda.

Si bien Colón tenía más el balón e insinuaba más, a los 24' Deportivo Morón dispuso de una chance clarísima cuando Iñiguez metió un centro rasante y debajo del arco Gonzalo Berterame alcanzó a tocar el balón que se fue al lado del caño derecho.

El Sabalero era más que su rival, pero las opciones más claras las había tenido el Gallo. Y a los 30' el que intentó fue Santiago Kubiszyn con un remate de media distancia que se fue cerca del caño derecho del arco defendido por Giménez.

Pero a los 32' llegó la más clara para Colón cuando el arquero Julio Salvá despejó con los puños, el rebote le quedó a Lago que remató y en la línea terminó despejando Mariano Bíttolo.

En el final del primer tiempo, Deportivo Morón desperdició otra chance para convertir, luego de una muy buena jugada a la salida de un tiro de esquina, pero de frente al arco Braian Salvareschi no pudo rematar y el balón lo atrapó Giménez.

En la acción siguiente el que terminó cabeceando desviado dentro del área fue Alan Bonansea, aunque el delantero llegó demasiado exigido y la pelota se fue por un costado.

El rendimiento de Colón fue de mayor a menor y Deportivo Morón terminó mejor el primer tiempo, que sin dudas fue muy parejo, aunque las chances más claras fueron para el conjunto visitante.

Colón manejó el balón pero no tuvo claridad en ataque

En el inicio del segundo tiempo, el partido continuaba siendo parejo, algo impreciso y sin el ritmo del primer tiempo, con ambos equipos equivocándose en los metros finales.

Cuando se jugaban 8' Darío Sarmiento quedó tendido en el piso y pidió el cambio. Inmediatamente Iván Delfino llamó a Franco García para que ingrese siendo el primer cambio.

Con el ingreso de García el equipo local mejoró, comenzó a dominar el partido y Morón se retrasó demasiado. El partido se jugaba en campo del equipo visitante y el Sabalero empujaba con más actitud que claridad.

A los 25' Iván Delfino apostó a ganar el partido, haciendo ingresar a Jerónimo Buosi en lugar de Agustín Toledo, dejando a Federico Lértora como único volante para recuperar el balón.

A diferencia del primer tiempo en donde el Gallo intentaba jugar, ahora se retrasaba en los metros finales y la pelota era dominio absoluto de Colón.

Y a los 28' el Sabalero dispuso de una chance clarísima para convertir, cuando Julián Marcioni metió un centro desde la izquierda y Franco García debajo del arco no definió bien y la pelota fue atrapada por Salvá.

El partido se jugaba en los metros finales y Colón se lo llevaba por delante a Deportivo Morón, atacando con mucha gente y buscando desnivelar con centros desde los costados.

A los 39' Iván Delfino hizo ingresar a Leandro Garate en lugar de Bonansea. El Sabalero lo buscaba y Deportivo Morón solo se dedicaba a resistir.

Pero a lo lo largo de todo el encuentro, el Rojinegro careció de claridad, se repitió demasiado en centros que no pudo capitalizar y no logró el objetivo de ganar para ir con ventaja al choque de vuelta.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo; 8-Darío Sarmiento, 10-Ignacio Lago, 11-Julián Marcioni; 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 8-Emanuel Iñiguez, 4-Leonel Cardozo, 2-Braian Salvareschi, 6-Emilio Lazza, 3-Joaquín Livera; 5-Mauro Burruchaga; 7-Gonzalo Berterame, 10-Santiago Kubiszyn, 11-Mariano Bíttolo; 9-Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

Goles: no hubo.

Cambios: ST 0' Gastón González x Bíttolo (DM), 8' Franco García x Sarmiento (C), 14' Mateo Levato x Fagundez (DM), 24' Maximiliano González x Burruchaga (DM), 25' Jerónimo Buosi x Toledo (C), 30' Juan Manuel Olivares x Berterame (DM), Elías Contreras x Iñiguez (DM), 39' Leandro Garate x Bonansea (C).

Amonestados: Lértora, García (C), Burruchaga, Livera, Lazza (DM).

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: Brigadier López.